Cyberkriminelle werden mehr im Bezirk Lilienfeld

Die Kriminalität im Bezirk Lilienfeld ist im Vorjahr um 15,9 Prozent gestiegen. 2021 wurden 679 Delikte angezeigt, 2022 778 Straftaten. „Das ist natürlich nicht erfreulich“, meint dazu Bezirkspolizeikommandant Michael Hochgerner anlässlich der vor wenigen Tagen bundesweit präsentierten Kriminalstatistik. Auch die Aufklärungsrate ist von 58,3 Prozent im Jahr 2021, im Vorjahr auf 54,9 Prozent zurückgegangen. Dennoch liegt der Bezirk Lilienfeld „traditionell“ über der landesweiten Aufklärungsquote, die im Vorjahr 56,6 Prozent betrug.

Jedes Delikt ist eines zu viel. Bezirkspolizeikommandant Michael Hochgerner

„Man muss dazu aber sagen, dass es sich bei den Steigerungen oft um minimale Deliktszunahmen handelt, die sich dann auch in der Statistik zeigen. Wenn also beispielsweise, wo zwei statt einem Fall angezeigt wurden, sprechen wir hier von einer Steigerung von 100 Prozent“, erklärt Hochgerner, betont aber klar: „Jedes Delikt ist eines zu viel.“

Einen Anstieg vom 25,1 Prozent gab es bei den strafbaren Handlungen gegen fremdes Vermögen wie Diebstahl. Hier wurden im Vorjahr 464 Delikte angezeigt, 151 davon geklärt. Im Jahr zuvor gab es 371 Anzeigen und 136 Klärungen.

Polizeimaßnahmen erfolgreich

Erfreulich hingegen ist die Entwicklung bei den Einbrüchen in Wohnhäuser und Wohnungen. Hier konnte der Bezirk einen massiven Rückgang von minus 72,7 Prozent verbuchen. In Zahlen bedeutet dies drei Einbrüche 2021 gegenüber elf Coups im Jahr davor. „Hier zeigen sich natürlich unsere Maßnahmen wie das Fahren von Dämmerungsstreifen, starke Außenpräsenz auch sonst und natürlich ebenso unsere Kriminalpräventionsvorträge“, begründet dies Hochgerner. Dass hier ein Rückgang zu verzeichnen ist, sei auch für die Bevölkerung ein wichtiges Zeichen, denn: „Ein Einbruch ins Eigenheim ist immer besonders belastend für die Betroffenen, da jemand Fremder die Privatsphäre betreten hat. Das führt zu massiver Verunsicherung.“

Ebenso gab es einen Rückgang im Bereich der Gewaltkriminalität. Hier wurden mit 59 Delikten zumindest sechs Fälle weniger angezeigt als im Vorjahr. Gewalt in der Privatsphäre ist immer Thema. Hier sei auch das Umfeld oft gefordert, Verdachtsfälle zu melden, wenn Betroffene mitunter nicht den Schritt zur Anzeige wagen. Es gäbe immer Hilfe für Betroffene, insbesondere für Frauen und Kinder durch besonders geschulte weibliche Beamtinnen, betont Hochgerner.

Aufklärung gestaltet sich schwierig

Kontinuierlich im Steigen ist hingegen die Internetkriminalität in all ihren Ausprägungen in den vergangenen Jahren. Hier wurden 2022 insgesamt 203 Fälle angezeigt. „Die Aufklärung solcher Delikte ist sehr schwierig und oft auch nicht möglich“, weiß dazu Josef Eigelsreiter, Kriminaldienstbeamter am Bezirkspolizeikommando Lilienfeld.

Die Delikte reichen vom Internetbetrug auf Verkaufsplattformen, über Gelderpressungen durch Phishing-Mail bis hin zur „Sextortion“. Bei letzterer lassen sich Personen hinreißen, von sich Nacktaufnahmen an Chatpartner zu versenden. Diese drohen dann mit der Veröffentlichung der Bilder, sollte kein Geld überwiesen werden. „Hier ist leider die Scham, solche Fälle anzuzeigen, noch immer hoch. Oft kommen die Betroffenen erst nach ein paar bereits getätigten Geldüberweisungen“, gibt Eigelsreiter zu bedenken.

Prinzipiell gelte der sensible Umgang mit persönlichen Daten im Netz. Eigelsreiter: „Immer alles kritisch hinterfragen, bevor man sich zu Geldüberweisungen hinreißen lässt.“ Das gilt auch für sämtliche andere Betrugsformen, denn: Noch immer stark im Umlauf sind SMS von vermeintlichen Kindern, die ihr Handy verloren hätten oder auch Anrufe von falschen Polizisten. Letztere gaukeln dem Anrufer Einbrüche in der Umgebung vor und überreden die Angerufenen dazu, ihre Wertgegenstände an „Kriminalbeamte“, die dafür meist extra ins Haus kommen, zu übergeben.

„Die Polizei agiert niemals so“, betonen Hochgerner und Eigelsreiter einhellig. Sie warnen eindringlich, sich nicht zu solchen Übergaben überreden zu lassen, auch wenn die Anrufer mitunter am Telefon sehr überzeugend wirken.

Leicht angestiegen von 140 auf 148 Fälle ist die Wirtschaftskriminalität. Um ein Delikt zurückgegangen von fünf auf vier Fälle ist der Sozialleistungsbetrug. Hierbei handelt es sich um zu Unrecht bezogene Förderungen, manchmal von Nicht-Österreichern, die hier Leistungen lukrieren, obwohl sie oder ihre Angehörigen nicht aufhältig sind, ebenso aber auch um Fälle mit Einheimischen, die beispielsweise gesundheitliche Einschränkungen vorgeben.

Abschließend betont Hochgerner, dass er – trotz leichten Anstiegs der Deliktzahlen – im Gesamten „noch immer zufrieden“ sei, vor allem mit der Arbeit seiner Beamten, im Kriminal- wie auch Verkehrsdienst. Denn es ist ein enges Zusammenspiel, wenn es um die Aufklärung von Straftaten geht. Oft werden im Zuge von gezielten Anhaltungen oder auch routinemäßigen Verkehrskontrollen Fälle geklärt – Diebesgut wird sichergestellt, mitunter Suchtmittel oder es werden auch Täter im Zuge von Alarmfahndungen gefasst. Hier hob Hochgerner auch die gute und enge Zusammenarbeit mit der Polizei aus den Nachbarbezirken hervor.

Außerdem spricht Hochgerner zwei erfahrenen Beamten großes Lob aus. Diese hatten jenen Jugendlichen, der erst im Dezember die ENI-Tankstelle in Hainfeld überfallen hatte, nur kurz nach der Tat gefasst. „Sie bewiesen kriminalistisches Geschick. Aufgrund der Täterbeschreibung kamen sie auf einen möglichen Tatverdächtigen. Sie fuhren sofort zu dessen Wohnadresse, wo sie ihn dann auch gleich festnehmen konnten“, freut sich Hochgerner. Ebenso hob er hervor, dass er am Suchtmittelsektor ein kompetentes Team hätte, das im Bereich der Ermittlungen äußerst wertvolle Arbeit leiste.

Zuallerletzt erinnern Hochgerner und Eigelsreiter, dass die Polizei „rund um die Uhr, sieben Tage die Woche kostenlos erreichbar sei.“ Wenn eine Dienststelle gerade nicht besetzt ist, sollte man nicht gleich auflegen, denn der Anruf wird umgehend zur Leitzentrale weitergeleitet. Diese stellt dann umgehend Kontakt zu den zuständigen Beamten her oder schickt bei Bedarf eine Streife.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.