Musikschulen aus dem Bezirk Lilienfeld präsentierten ihr Können

Im Zeichen von Musik und Kunst lud lud der Gemeindeverband der Musikschule St. Veit-Traisen-St. Aegyd-Hohenberg am Freitag zu der Veranstaltung „Gereimtes & Ungereimtes“ in die Gemeindebücherei Traisen. Am Samstag durften die Zuhörer die Übertrittsprüfungen von Schülerinnen und Schülern des Gemeindeverbands der Musikschule Hainfeld auf Bronze oder Silber-Niveau sowie das Prüfungskonzert des Gemeindeverbands der Musikschule St. Veit-Traisen-St. Aegyd-Hohenberg im Volksheim Traisen miterleben.

Michaela Hahn, Geschäftsführerin des Musik & Kunst Schulen Management (MKM) Niederösterreich, zeigte sich hocherfreut über die große Vielfalt, die heuer bei den Veranstaltungen geboten wurde: „Dieses Jahr haben sich die Musikschulen, Musik- und Kunstschulen und Kreativakademien mit der Bandbreite ihrer Veranstaltungen selbst übertroffen. Es ist wunderbar mitanzusehen, mit welchen spannenden Aktionen den Besuchern die Instrumentenvielfalt und das Können der Schüler auf unterschiedlichste Weise präsentiert wurden. Musikvermittlung mit Begeisterung und auf höchstem Niveau!“

In den kommenden „regionalen Aktionswochen“ laden die Musikschulen, Musik- und Kunstschulen und Kreativakademien alle Musik- und Kunstinteressierten zum Schnuppern ein. In diesen Wochen können sich Kinder und Jugendliche und ihre Eltern über die unterschiedlichen Fächer informieren, Instrumente oder Kunstfächer ausprobieren, Musikschullehrende persönlich kennenlernen und Konzerte besuchen. Damit startet auch die Anmeldezeit an den Musikschulen.

Die 126 Musikschulen in ganz NÖ sind ein außerschulisches Kultur- und Bildungsangebot für Kinder und Jugendliche, das sich der künstlerischen Förderung junger Talente verschrieben hat. 2.200 Lehrende unterrichten rund 60.000 Schülerinnen und Schüler.

Die Angebote in den niederösterreichischen Musikschulen reichen von Elementarer Musikpädagogik über den Instrumentalunterricht, Tanz und Musical bis hin zum Ensemble- und Orchestermusizieren. Als Orte künstlerisch-musikalischer Bildung und kultureller Begegnung tragen die Musikschulen über die Vermittlung künstlerischer Kompetenzen hinaus auch wesentlich zur Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen bei.

Professionelle Musikerinnen und Pädagogen begleiten die Jugendlichen bei der Entdeckung und beim Ausbau ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten am Instrument sowie in den weiteren künstlerischen Fächern und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Mit einem flächendeckenden Ausbau der Standorte und Angebote zählen die Musikschulen zu einem fixen Bestandteil der niederösterreichischen Kultur- und Bildungslandschaft.

Das Musik & Kunst Schulen Management (MKM) Niederösterreich ist ein gemeinnütziger Kulturbetrieb innerhalb der Kultur.Region.Niederösterreich, gefördert vom Land Niederösterreich.

Das MKM ist Servicestelle und Ansprechpartner für die Musikschulen, die Kreativakademie Niederösterreich sowie die Musik- und Kunstschulmodellregionen. Zu den Aufgaben zählen neben Beratung und Information die Abwicklung der Landesförderung, die Konzeption und Organisation von Fortbildungen, Musik- und Kunstvermittlungsprojekten sowie Angebote zur Talenteförderung, die Organisation von Jugendmusikwettbewerben, die Betreuung der Landesjugendorchester, die Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung in allen Bereichen des niederösterreichischen Musikschulwesens sowie die Weiterentwicklung von Musikschulen hin zu Musik- und Kunstschulen.

Näheres unter http://www.mkmnoe.at

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.