Rohrbacher Heldentenor Schager feiert tollen Erfolg

Die Staatsoper in Wien, Barcelona, Frankfurt oder Berlin. Die Philharmonie in Paris, die Metropolitan Opera in New York, die Canadian Opera Company in Toronto, das Spring Festival in Tokio oder die Mailänder Scala. Die Liste kann beliebig fortgesetzt werden. Sämtliche Opernbühnen der Welt haben eines gemeinsam: Der Tristan-erprobte Heldentenor Andreas Schager wird mit herausragenden Kritiken gefeiert.

In Rohrbach geboren und aufgewachsen gilt er als einer der besten Tenöre in der Gesangsgeschichte, „weil er die Schwierigkeiten von Partitur und Inszenierung großartig meistert“ wie Kenner aus der Kultur-Szene bestätigen. Erst voriges Jahr wurde Schager mit dem „Oper Awards", einer Auszeichnung des internationalen Opernpreises, nominiert. Im Februar 2023 eröffnete er den Wiener Opernball. Seine Gattin Lidia Baich, eine geniale Klangvirtuosin, begleitete ihn auf dem prestigeträchtigen Event auf der Violine.

Zahlreiche Fans aus dem Bezirk Lilienfeld freuten sich während der TV-Liveberichterstattung über den lange anhaltenden Applaus, den der sympathische Tenor für das Auftrittslied „Freunde, das Leben ist lebenswert!" des Octavio aus der Operette "Giuditta" von Franz Lehár einheimste.

Andreas Schager ist auf den Bühnen nicht nur Publikumsliebling, er ist auch weltweit gefragter Tenor. Doch neben seinen herausragenden Opernerfolgen ist er ebenso im Konzertbereich tätig. Erst unlängst begab er sich mit musikalischer Begleitung seiner Gattin, der künstlerischen Leiterin im Schloss Thalheim, auf musische "Abwege" (die NÖN berichtete). Große Erfolge feierte Schager auch bei Auftritten mit Franz Welser-Möst in Cleveland sowie beim Silvesterkonzert in der Dresdner Semperoper. Zurzeit ist er in der Wiener Staatsoper als Tristan in der Neuproduktion von „Tristan und Isolde“ zu sehen. Doch mit seiner ausdrucksstarken Stimme, die er exzellent einzusetzen vermag, feierte er erst vor einigen Tagen einen grandiosen Erfolg beim Solistenkonzert an der Wiener Staatsoper. „Dankbar und gerührt wandte er sich an die Zuhörerschaft und freute sich über das volle Haus“, war auf der Kulturplattform „Onlinemerker“ zu lesen.

Ein Solistenabend ist eine ganz besondere Herausforderung. Die Interaktion mit dem Publikum ist unmittelbar und kein Orchester oder keine Inszenierung helfen einem. Andreas Schager, Operntenor aus Rohrbach

„Ich habe mich sehr gefreut, dass die Oper dafür ausverkauft gewesen ist. Das heißt für mich auch, dass nach Corona die Normalität wieder ins Kulturleben Einzug hält“, sagt Schager und betont: „Ein Solistenabend ist eine ganz besondere Herausforderung. Die Interaktion mit dem Publikum ist unmittelbar und kein Orchester oder keine Inszenierung helfen einem. Das ist aufregend und erfüllend zugleich.“

Schager ist am 15. April auf der Bühne des Stadttheaters Berndorf im Bezirk Baden in Wagners „Götterdämmerung“ zu hören. Dort eröffnet die Pottensteiner Opernsängerin Daniela Fally heuer schon die zweite Ausgabe ihres 2022 aus der Taufe gehobenenen Klassik-Festivals „Klassik-Klang“.

Klassikbegeisterte Fans aus dem Gölsental werden außerdem „ihren Schagerl Andreas“, wie der Künstler mit Geburtsnamen heißt, auch heuer wieder nach Tulln begleiten. Denn nach zwei erfolgreichen Klassik-Abenden auf der Donaubühne geht die Konzertserie „Götterklang trifft Donaugold“ am 31. August in die dritte Runde. Die Gastgeber Lidia Baich und Andreas Schager konnten heuer den Grammy-Gewinner Thomas Hampson für das Konzert gewinnen. „Ich freue mich sehr auf Thomas Hampson, einen der weltbesten Baritone“, sagt Schager. Wer einen unvergleichen Hörgenuss nicht versäumen möchte, sollte sich für beide Events rechtzeitig Karten sichern.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.