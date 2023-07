St. Aegyder Sommertheater feiert Premiere

St. Aegyd„Es war wirklich eine großartige Vorstellung und sehr gut besucht“, zeigt sich Vizebürgermeisterin Susanne Riedler begeistert über die Premiere des St. Aegyder Sommertheaters.

Das Stück „Der ledige Hof“ von Ludwig Anzengruber unter der Leitung von Anna Czech wird heuer fünf Mal aufgeführt. Besonders heraus sticht dabei auch die Musik von Pia Pfeffer, die das Stück noch lebendiger wirken lässt. „Die Gäste können sich wirklich auf einen äußerst unterhaltsamen Abend mit sehr viel Musik freuen“, sagt Susanne Riedler. Laut ihr sei die Vorstellung in drei Akten kurzweilig und würde die Gäste oft zum Lachen bringen. „Man merkt nach der Pause im letzten Jahr die unglaubliche Motivation der Darsteller in diesem Jahr, das sticht wirklich heraus“, resümiert sie begeistert. Die nächsten Vorstellungen sind am 14. sowie am 21. und 22. Juli.