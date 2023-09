Krimidinner in St. Aegyd

Vier Schauspieler unter der Regie von der Theatermacherin Corinna Lenneis vom „Authenticity Institute“ bereiteten rund 60 Gästen einen unvergesslichen Abend im Gasthaus Perthold. Mit dem Stück „Das tödliche Experiment“ konnten die Besucher nicht nur ein Drei-Gänge-Menü genießen, sondern bekamen auch einen Kriminalfall als Theater serviert. Das Stück handelt von zwei Paaren, die im Rahmen eines Dinners Opfer eines tödlichen Experiment werden und um ihr Leben kämpfen müssen.

Organisiert wurde die Gemeindeveranstaltung von Elisabeth Schmidt-Wonisch. „Ich bin sehr zufrieden, dass das Krimidinner so ein toller Erfolg war. Ein besonderes Highlight war, dass einige Zuschauer die Möglichkeit hatten, in kurzen Sequenzen mitzuspielen. Alles in allem war dies ein kulinarisch hochwertiger und vergnüglicher Abend", bilanziert sie.