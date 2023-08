Ratschkattln begeisterten im St. Aegyder Festsaal

Mit dem Motto „Nimm des Leb´m net so ernst, net so hort, net so schwer, bleib locker" sorgen die Ratschkattln aus Schwarzau bei ihren Auftritten für eine lockere und entspannte Stimmung. „Schließlich haben die Freude und der Spaß am Leben viel zu wenig Platz in unserer hektischen Zeit“, begründet dies Sarah Schweiger von den Ratschkattln.

Ihre lockere Art und gute Laune brachten die vier Damen aus Schwarzau/Gebirge auch nach St. Aegyd bei ihrem Auftritt im Festsaal. „Es war wirklich ein sehr schöner Abend, bei dem man auch viel lachen konnte“, stellt dazu Vizebürgermeisterin Susanne Riedler fest. Das Konzert bot dabei eine Mischung aus Erzählungen aus dem täglichen Leben, gefolgt von darüber handelnden Liedern. Nach dem offiziellen Auftritt spielten die Künstlerinnen danach sogar noch im Foyer einige Lieder.

Kulturell geht es in St. Aegyd bereits am 1. September dem Krimi-Dinner im Gasthof Perthold weiter.