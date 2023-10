Annaberg als Zentrum für Kreative

Den Auftakt bildet das Angebot für einen Filzkurs am 14. Oktober von 9 bis 13 Uhr. „Wir wollen unser Glück bei der Technik des Filzens probieren, da gibt es ja unterschiedliche Methoden. Unser Ziel ist es eine fesche Sitzunterlage, eben ein „Sitzida“, zu fabrizieren“, sagt Bürgermeisterin Claudia Kubelka.

Auch mit den Malkursen geht es am 18. Oktober weiter. Im Angebot steht ein Tages-Workshop, bei dem es sich um einen „Crash-Kurs“ für Einsteiger und Fortgeschrittene im Malen mit Acryl handelt.

Auch im November ist ein Malkurs vorgesehen. Und zwar in bewährter Weise mit Marion Pass, Freitagnachmittag beginnend bis Sonntag 17 Uhr. „Marion Pass nimmt sich ihrer Schülerinnen und Schüler immer sehr an. Es wird konzentriert gemalt und dazwischen gibt es fröhliche Plauderpausen“, kündigt Kubelka an. Meist werde gemeinsam zum Mittagessen gegangen, so ganz genau werden die Kurszeiten nicht abgehalten. Vorgesehen sind die Termine Freitag, 24. November, von 14 – 17 Uhr, Samstag, 25. November, von 9 bis 17 Uhr und Sonntag. 26. November, ebenfalls 9 bis 17 Uhr. „Dieses Mal ist es ein Aquarellmalkurs in Monochrom, das heißt Malen in einer Farbe und innerhalb dieser in verschiedenen Schattierungen“, erklärt Kubelka.

Auch ein Flechtkurs aus Weidenmaterial der Region ist geplant für den 17. und 18. November auf der Ötscherbasis in Wienerbruck. Der Kurs findet in Kooperation mit dem Naturpark-Ötscher-Tormäuer statt. „Wir freuen uns schon sehr auf diesen Kurs. Er bildet eine Fortsetzung des letzten Weidenflechtkurses im Frühjahr, schön langsam wird sich eine Flechtschule bilden“, lässt Annabergs Bürgermeisterin wissen. Sie verrät weiter: „Wir hoffen sehr, dass wir auch noch einen Stoffdruckkurs abhalten werden können. Dafür stehen schon einige Damen in den Startlöchern. Da hatten wir jetzt zwei Jahre Zwangspause, doch heuer soll ein Kurs noch im Herbst abgehalten werden.“

Am 7. Dezember findet traditionsgemäß der Kogelteufellauf statt. In diesem Jahr wird der Kulturverein dabei wieder einen Stand betreuen und Wedges sowie Rotwein- und Kinderpunsch anbieten.

Der Annaberger Advent, am dritten Adventwochenende, ist ebenfalls bereits voll in Planung. Freuen darf man sich auf den schönen, gemütlichen und mit ansprechenden Angeboten prall gefüllten Adventmarkt im schönen Ambiente der alten Gemeinde sowie auf das Auftaktkonzert am Freitagabend, 15. Dezember, in der Pfarrkirche, dem Kinderprogramm am Samstagnachmittag sowie den stimmungsvollen Abschluss beim Joachimsberger Advent im Kirchlein am Joachimsberg.