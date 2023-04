Theater in Mariazell: Mit Kugelfisch zur Wahrheit

Therese und Ludwig führen seit kurzem nicht nur eine Geschäftsbeziehung, sondern auch ein amouröses Verhältnis. Nun wollen sie diese Affäre bei einem gemeinsamen Abendessen, in einem exklusiven japanischen Restaurant, ihren Ehepartnern gestehen und ebenso offen wie kultiviert darüber diskutieren. Zunächst scheint das Unterfangen tatsächlich zu gelingen. Doch dann kosten alle vom Kugelfisch, dessen Gift unerwartet euphorische Zustände auslöst. Zusehends fallen die Hemmungen und schließlich jagt ein pikantes Geständnis das nächste.

Mit dem Gastspiel „Eine giftige Affäre“ von Michael Weger kommt die Neue Bühne Wien in den Raiffeisensaal Mariazell. Regie führt Marcus Strahl, auf der Bühne zu sehen sind Nici Neiss, Leila Strahl, Victor Kautsch und Rudi Larsen. Am Sonntag, 23. April, um 17 Uhr findet die Aufführung statt. Karten sind im Vorverkauf bei der Tabak Trafik Girrer am Hauptplatz Mariazell erhältlich.

