In Frieden malen: Ukrainische Künstlerin in Hohenberg

Werbung

Aufmerksamen Menschen dürfte Veronika Ryabukha schon aufgefallen sein: Seit März lebt die Ukrainerin in der Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Gasthaus „Zwei Linden“ in Hohenberg. Seither spaziert die 38-Jährige durch die Gegend und malt die umliegende Landschaft – von den pittoresken Wasserfällen bis hin zum EVN-Trafo am Hammerweg.

„Es ist schwer, sich zu konzentrieren, wenn du Angst hast.“

„Ich sehe die Farben selbst besser und schöner als eine Kamera, daher male ich am liebsten draußen“, erzählt sie. Bei ihren Motiven geht es ihr in erster Linie um Farben, Licht und Schatten, nicht um den Ort.

Vor dem Krieg lebte die passionierte Künstlerin in einem kleinen Ort bei Severodonetsk, nahe der russischen Grenze. Zuletzt konnte sie dort jedoch nicht mehr malen: „Es ist schwer, sich zu konzentrieren, wenn du Angst hast“, schildert sie. Die meisten ihrer Malutensilien musste sie zurücklassen, sie hätten die Flucht nicht überstanden.

Ein Set Öl-, ein kleines Set Pastellfarben und ein Paket von ihrem Bruder – das ist alles, was sie anfangs zum Malen hatte. Unterstützung kam aus der Bevölkerung. Viele Menschen sahen sie beim Malen in Hohenberg, wollten helfen und brachten etwa Papier oder Wasserfarben.

Ausgebildete Künstlerin ist Ryabukha nicht. Stattdessen studierte sie Psychologie, fand in ihrer Heimat aber keine Stelle. Daher arbeitete sie in einer Küche oder als Zimmermädchen in Hotels auf der Krim und in den Karpaten. In diese Jobs will sie nicht zurück: „Ich will Künstlerin sein“, wünscht sie sich für die Zukunft. „Ich habe realisiert, dass dies das Wichtigste in meinem Leben ist.“

Einen Lagerraum auf dem „Zwei-Linden“-Grundstück kann sie als Atelier nutzen. Hier findet sie Ruhe zum Malen, falls es draußen zu kalt oder regnerisch ist. Als Nächstes möchte sie nach Lilienfeld oder nach St. Aegyd fahren, um zu malen. „Ich wollte immer in den Bergen leben, es ist wunderschön hier“, schwärmt sie von der Region.

Als Künstlerin gebe es viel Neues zu entdecken. Außerdem freut sie sich schon auf den Schnee. Wien würde sie zwar ebenfalls reizen. Allerdings ist die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu lang und zu teuer.

Aktuell werden Ryabukhas Werke in der Auslage des ehemaligen Gasthofs ausgestellt. Viele sind schon verkauft.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.