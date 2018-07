Was ist ein Mural? Das fragten sich vermutlich viele Jugendliche, als sie sich zum Kunstprojekt bei Südrand, der mobilen Jugendarbeit Traisen, anmeldeten.

Unter Anleitung von Marianne Plaimer durften Mädchen und Burschen im Alter von 12 bis 23 Jahren an fünf Tagen Kunstwerke auf Karton schaffen, die Teil eines Murals, eines großes Wandbilds, wurden. Das Projekt erfolgte in Zusammenarbeit mit „Comedor del Arte“, dem Gestaltungs- und Begegnungsraum-Projekt in Hainfeld. Plaimer hat gemeinsam mit der Mobilen Jugendarbeit schon mehrere Kunstprojekte in Traisen umgesetzt.

„Die Jugendlichen waren wieder mit Begeisterung dabei, sodass wir das Projekt um einen Tag verlängert haben. In vielen Stunden Arbeit ist ein vielfältiges Bild entstanden,“ freut sich Barbara Rieder vom Südrand-Team und ist überzeugt: „Jugendliche besitzen ganz viel kreatives Potenzial.“ Am 21. August wird im Kultursaal Hainfeld das Kunstwerk um 18 Uhr vorgestellt. Dazu gibt es Theater und musikalische Darbietungen. Das Kunstwerk wird auch in Traisen ausgestellt.