Aus für Eschenauer Nahversorger

Erst im April 2022 hat der „Nah & Frisch“-Markt in Eschenau eröffnet. Betrieben hat die Filiale die Firma Kastner, geleitet wurde sie von Christina Vogl. Doch nun muss der Nahversorger schließen, wie Stefan Lenzer, Gebietsleiter bei der Firma Kastner, auf Anfrage der NÖN bestätigt. Der letzte Tag, an dem der Markt geöffnet hat, ist der 28. Februar.

Der Grund für die Schließung ist laut Lenzer ein wirtschaftlicher: Aufgrund der steigenden Energiekosten rechnete sich der Markt nicht mehr. Gleichzeitig seien die Einnahmen zu gering gewesen. Die Firma Kastner hat keine Pläne, an einem anderen Standort in Eschenau einen Nahversorger-Markt zu eröffnen.

Auch für Filialleiterin Christina Vogl ist klar, dass sich die laufenden Kosten nicht mit den Einnahmen decken lassen. Dennoch ist der Beschluss für sie ein schmerzhafter.

„Es ist sehr schade, dass es jetzt in Eschenau keinen Nahversorger mehr gibt. Gerade für ältere Leute, die nicht so mobil sind“, bedauert Vogl. Sie habe als Filialleiterin viel Herzblut in das Geschäft gesteckt. Zwei Mitarbeiterinnen waren angestellt. Somit gehen mit der Filiale drei Arbeitsplätze in Eschenau verloren.

Seitens der Gemeinde gab es noch keine konkrete Stellungnahme, wie man auf das Schließen des Nahversorgers reagieren wird. Laut Vizebürgermeisterin Ilse Zeller sei man „vor vollendete Tatsachen“ gestellt worden.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.