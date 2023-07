Minis aus St. Veit bevölkerten „gallisches Dorf“

Ein abenteuerliches Ministrantenlager in einem malerischen „gallischen" Dorf begeisterte 18 junge Ministranten und Ministrantinnen der Pfarre St. Veit. Die idyllische Umgebung, die Holztipis als Unterkunft, die Fischteiche und das vielfältige Programm sorgten für eine unvergessliche Zeit voller spannender Erlebnisse, Gemeinschaft und Spiel.

Die Holztipis vermittelten ein Lagerfeeling und wurden schnell zu gemütlichen Rückzugsorten für die jungen Abenteurer. Das Lagerprogramm war vielfältig und bot für jeden Geschmack etwas Passendes. Die Ministranten und Ministrantinnen konnten sich in zahlreichen Spielen und Rätseln messen, die Geschicklichkeit, Teamwork und Kreativität erforderten. Wilhelm Erber hatte sich einige knifflige Herausforderungen ausgedacht, die für Spannung und Spaß sorgten und den Ehrgeiz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer weckten.

Besonders beliebt waren die Workshops zum Schreiben von Gedichten und zum Zeichnen von Porträts. Die jungen Künstlerinnen und Künstler hatten die Möglichkeit, ihre kreativen Fähigkeiten auszuleben und ihre Werke stolz zu präsentieren. Es entstanden Meisterwerke, die als Erinnerung an das Lager mit nach Hause genommen wurden.

Neben den kreativen Aktivitäten kam auch der Sport nicht zu kurz. Fußball, Volleyball, Federball und ein Parkour sorgten für sportliche Herausforderungen und Teamgeist. Ein weiteres Highlight des Lagers war das gemeinschaftliche Grillen. Zusammen am Lagerfeuer zu sitzen und das Essen zu teilen, stärkte den Zusammenhalt und die Verbundenheit untereinander.

So brachte die Lagerwoche lauter zufriedene Kinder, Teilnehmerin Viktoria Handlhofer beschreibt es so: „Mir hat es sehr gut gefallen und ich konnte einige näher kennenlernen.“ Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer tauschten Geschichten und Erfahrungen aus, knüpften neue Freundschaften und genossen die gemütliche Atmosphäre. Auch für Betreuerin und Organisatorin Beatrix Hörtzer war das Lager ein voller Erfolg: „Diese Zeit war etwas Besonderes. Die Erinnerungen an die gemeinsamen Erlebnisse, die Lachanfälle, die Herausforderungen und die neu geschlossenen Freundschaften werden noch lange nachklingen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihr weiteres Leben begleiten.“