1,6 Millionen Euro in Trinkwasserversorgung investiert

Jährlich werden in Niederösterreich 320 Millionen Kubikmeter Wasser gefördert. Bis 2050 steigt der Bedarf auf 400 Millionen Kubikmeter.

„In den vergangenen fünf Jahren wurden im Bezirk Lilienfeld 1,6 Millionen Euro in die Trinkwasserversorgung investiert - durch Land, Gemeinden und Wasserversorger. Damit sichern wir das Angebot langfristig ab und können weiterhin erstklassige Qualität für unsere Landsleute garantieren“, betonen Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Bundesrätin Sandra Böhmwalder.

„Noch nie war die Versorgung mit sauberem Trinkwasser so gut ausgebaut, wie jetzt. Landesweit sorgen 21.000 Kilometer an öffentlichen Wasserleitungen für die zuverlässige Versorgung der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Der gesamte Trinkwasserbedarf kann bei uns aktuell und auch in Zukunft aus Grund- und Quellwasser gedeckt werden. Damit das auch so bleibt, investieren wir kräftig: Denn Wasser ist Leben“, fügt Pernkopf hinzu.

Jedes Jahr werden in Niederösterreich rund 320 Millionen Kubikmeter Wasser gefördert. Dabei gehen rund 40 Prozent an Haushalte, öffentliche Gebäude und Gewerbe. 25 Prozent werden von den Industrien benötigt und 15 Prozent für die Lebensmittelproduktion in der Landwirtschaft. Die letzten 20 Prozent werden nach Wien exportiert.

425 Millionen Euro werden landesweit für Wasserprojekte bereit gestellt

Studien zeigen nun, dass der Wasserbedarf bis zum Jahr 2050 auf fast 400 Millionen Kubikmeter steigen wird. „Deshalb investieren wir weiter kräftig in die Versorgung mit dem kostbaren Nass – damit wir auch in Zukunft ausreichend Wasser zur Verfügung haben. Landesweit werden in den nächsten Jahren für 880 Projekte rund 425 Millionen Euro investiert“, fügt Bundesrätin Böhmwalder hinzu.

Der Klimawandel scheint unaufhaltsam zu sein. Es gibt vermehrt Dürreperioden, starken Regen und gerade in Bezug auf die Wasserversorgung entstehen ebenfalls Probleme, die sich als große Herausforderung herausstellen. „Während in einem Teil Niederösterreichs Wasserknappheit herrschen kann, kann es im anderen mehr als genug geben. Deshalb sind nicht nur Investitionen in die Trinkwasserversorgung wesentlich, sondern auch jene in unsere Fließgewässer“, sagt Böhmwalder und nennt dabei etwa den Hochwasserschutz sowie Renaturierungsprojekte, die dem Wasser mehr Raum geben sollen.

Seit 2002 wurden 1,5 Milliarden Euro im ganzen Land in Hochwasserschutz-Anlagen in mehr als 300 Gemeinden investiert. Für rund 50 Renaturierungsprojekte werden in den nächsten fünf Jahren laut Böhmwalder vom Land bis zu 50 Millionen Euro in die Hand genommen.