Floriani gaben ihr Bestes

Das Zentrum der Feuerwehren war am Wochenende in Leobersdorf. Hier gingen die 71. NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerbe über die Bühne. Mit dabei auch Wettkampfengruppen aus dem Bezirk Lilienfeld.

Zwei stachen dabei besonders hervor: Die Mannschaft Lehenrotte 1 erreichte den guten 8. Rang im Bewerb Bronze A mit einer Zeit von 31,65 Sekunden. Diesen Bewerb gewann die Gruppe aus Trattenbach. Kaumberg 2 konnte mit einer Zeit von 35,80 und 9 Alterspunzen den 4. Platz im Bewerb Bronze B mit Alterspunkten erreichen. Im Firecup konnte sich die Gruppe Thallern 1 durchsetzen.

Jubel gab es bei der Siegerehrung der Feuerwehr Kaumberg. Foto: BFKDO Lilienfeld

Der Firecup ist jener Bewerb, wo die besten Feuerwehren aus ganz Niederösterreich gegeneinander antreten. Bei der Siegerehrung gratulierten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Innenminister Gerhard Karner und Feuerwehrpräsident Robert Mayer.

Auch die Feuerwehr Eschenau hat an den Landesfeuerwehrbewerbe in Leobersdorf teilgenommen. Neun Feuerwehrmänner traten in Bronze und Silber an und sind nun Träger des Feuerwehr-Leistungsabzeichens in Silber.

Lilienfelds Bezirksfeuerwehrkommandant Anton Weiß, der diese größte jährlich stattfindende Feuerwehrveranstaltung leitete, war stolz auf seine Bezirksgruppen.