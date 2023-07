„Ich stech' euch ab!“: Rauferei im Bezirk Lilienfeld endet mit Haft

Zwei Männer aus dem Bezirk Lilienfeld mussten sich vor dem Landesgericht St. Pölten verantworten. Dem 35-jährigen Erstangeklagten wurde gefährliche Drohung und Körperverletzung gegenüber dem 21-jährigen Zweitangeklagten zur Last gelegt. Der Zweitangeklagte soll den Erstangeklagten ebenfalls bedroht haben, laut der Anklageschrift mit einem Luftdruckgewehr.

Die beiden Männer hätten sich in der Nacht im vergangenen Mai zum zweiten Mal gesehen, sagte der 35-Jährige aus. Eine erste Auseinandersetzung trug sich spät nachts in einem Lokal im Bezirk Lilienfeld zu; alle Beteiligten waren stark alkoholisiert. Der sechsfach einschlägig vorbestrafte Erstangeklagte habe mitbekommen, wie der 21-jährige eine dritte Person beleidigte. Das Wort „Kinderschänder“ war gefallen. Daraufhin ohrfeigte er den jüngeren Mann. Dieser sei in weiterer Folge ausgerastet und habe angefangen, den Erstangeklagten und seine Freunde zu bedrohen.

Zweite Auseinandersetzung am Wohnort

Der Zweitangeklagte ging nach Hause. Dort nahm er jedoch wieder Kontakt mit dem Erstangeklagten auf, um eine Entschuldigung zu verlangen. Laut dem 35-Jährigen und einem weiteren Zeugen soll der 21-jährige während dem Telefonat mit dem Erschießen gedroht haben. Der bisher Unbescholtene leugnete diese Drohungen jedoch.

Wenig später kam der Ältere auch zum Wohnort des Jüngeren. Laut Aussagen der Nachbarn habe der 35-Jährige Drohungen geschrien. „Komm herunter mit deiner Alten, ich stech' euch ab“, will eine Zeugin gehört haben. Der Erstangeklagte leugnete dies nicht, erklärte die Ausdrucksweise mit dem vorhergehenden Alkoholkonsum. „Da wo ich herkomm, redet jeder so einen Blödsinn“, so der Erstangeklagte. Auf die Frage der Richterin, warum er nicht die Polizei alarmierte, da der Zweitangeklagte ja mit Erschießen gedroht haben soll, meinte er, er war „an'gsoffen und dumm“.

Die beiden Männer trafen erneut aufeinander. Der Jüngere hatte ein Luftdruckgewehr mit dabei, zu seiner eigenen Verteidigung, wie er aussagte, denn der Ältere könne ja ein Messer mit dabei haben. Während dieser Auseinandersetzung soll der 21-Jährige dem Älteren die Waffe an den Kopf gehalten haben, woraufhin dieser ausrastete. Dem widersprach der Zweitangeklagte, stattdessen habe der 35-Jährige ihm das Gewehr aus der Hand gerissen und ihn zu Boden gestoßen. Dann habe der Ältere auf ihn eingeschlagen.

Erstangeklagter muss 18 Monate einsitzen

Einer Haftstrafe von bis zu 18 Monaten musste der 35-Jährige ins Auge blicken. Schließlich befand ihn die Richterin für schuldig und verurteilte ihn zu einem Jahr unbedingter Haft. Zusätzlich muss er nun auch eine zuvor ausgestellte, bedingte Haftstrafe von sechs Monaten verbüßen. Schärfend wertete die Richterin die einschlägigen Vorstrafen, mildernd, dass er sich im Laufe des Verfahrens zumindest teilweise geständig zeigte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Eine Schuld des 21-Jährigen konnte die Richterin nicht eindeutig feststellen, deswegen wurde dieser freigesprochen.