Katalysatoren-Diebstahl in Traisen: Ungarn verurteilt

Aufgrund von Diebstahls von KFZ-Katalysatoren Ende September mussten sich zwei Ungarn vor dem Landesgericht St. Pölten verantworten. In einem Angriff in Traisen die Männer mit Wagenheber und Akku-Säbelsäge beide Katalysatoren eines Autos entfernt. Bei einem weiteren Angriff einen, bei einem dritten Mal war es beim Versuch geblieben. Sowohl der 32-jährige Hauptangeklagte und sein 33-jähriger Komplize zeigten sich geständig im Sinne der Anklage.

Motiv: Geldnot

Der mehrfach einschlägig vorbestrafte Hauptangeklagte sagte aus, er sei mit Aussicht auf Arbeit nach Österreich eingereist. Der Arbeitgeber habe sich dann aber geweigert, ihn zu bezahlen. Für die Fahrtkosten zurück habe er nicht mehr genug Geld gehabt, weswegen er die Katalysatoren stahl. Diese Aussage zweifelte der Richter an. "In Österreich kauft Ihnen das keiner ab", sagte er. Höchstens in Ungarn hätte er einen Käufer finden können; der Hauptangeklagte sagte schließlich aus, er hätte dies auch vorgehabt. Etwa 200 bis 250 Euro könne man für einen Katalysator bekommen, sagte er.

Weit höher fallen die Kosten für die Opfer aus. Als Zeugen geladen waren zwei Männer, die von den Diebstählen betroffen waren. Der erste Zeuge sagte aus, sein Mercedes sei ein Liebhaber-Auto. Ersatzteile gäbe es auf dem Markt gar nicht mehr, weshalb der Wagen nun irreparabel sei. Er schätzte den Schaden auf 9.000 Euro. Bei einem weiteren Zeugen belaufen sich die geschätzten Kosten für Reparatur und Ersatzteil auf rund 1.000 Euro.

Ein weiteres für den Richter relevantes Detail war, dass das Auto, in welchem die beiden schließlich erwischt wurden, auffällig oft von Ungarn nach Österreich eingereist war. Das Auto gehörte laut den Angeklagten einem Familienmitglied des Mitangeklagten. Grund für die Einreisen sei, der Mitangeklagte habe in Österreich Gelegenheitsarbeiten bei einer Baufirma ausgerichtet.

Haftstrafen für die Angeklagten

Beide Männer zeigten sich schon am Beginn der Verhandlung geständig und beteuerten wiederholt ihre Reue. Aufgrund der Vorstrafen betrug die maximale Strafdauer bei dem Hauptangeklagten viereinhalb Jahre, der Mitangeklagte musste mit bis zu drei Jahren rechnen. Verurteilt wurde der Hauptangeklagte schließlich zu einer unbedingten Haftstrafe von 21 Monaten, der Mitangeklagte zu einer teilbedingten Haftstrafe von 15 Monaten. Beide Urteile sind nicht rechtskräftig.

