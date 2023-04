Chor des Lilienfelder Gymnasiums überzeugte

Der Schulchor des Lilienfelder Gymnasiums nahm kürzlich am diesjährigen Landesjugendsingen im Auditorium Grafenegg teil. Die 19 Schüler präsentierten einer Fachjury, bestehend aus Monika Ballwein, Professor Erwin Ortner, dem Fachinspektor für Musik Andreas Gruber und weiteren renommierten Chorfachleuten ein zehnminütiges Programm.

Die abwechslungsreichen Stücke „Geht’s Buam, geh’ma hoam!“, „What shall we do with the drunken sailor“, „The circle of life“ und „The majesty ein glory of the lord“ haben nicht nur Publikum, sondern auch die Jury begeistert. Der Lilienfelder Schulchor erreichte dabei die dritthöchste Punktezahl von 80 teilnehmenden Formationen aus ganz Niederösterreich. Mit diesem hervorragenden Ergebnis hat sich der Chor für das Bundesjugendsingen 2023 qualifiziert, das Ende Juni in Klagenfurt stattfinden wird. Die Freude über den tollen Ausgang des Wettbewerbes ist nicht nur bei den Schülern groß, sondern auch bei Schulchorleiterin Agnes Schaffhauser.

