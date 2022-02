Acht Covid-Erkrankte in Spitalsbehandlung

Auf hohem Niveau bleibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen. Konkret liegt die Sieben-Tage-Inzidenz (Fallzahlen pro 100.000 Einwohner) aktuell bezirksweit bei 1.829,3 (Niederösterreich-Schnitt 2.087,1); eine Woche zuvor betrug diese 1.743,0. Das bedeutet gegenwärtig 466 Corona-Infektionen (bezogen auf die letzten sieben Tage) und fast 800 Personen in Quarantäne.

Die hohen Infektionszahlen machen sich nun auch im Landesklinikum Lilienfeld bemerkbar. „Die Anzahl der PatientInnen auf der Normalstation hat sich in der vergangenen Woche verdoppelt“, so Spitalssprecherin Bettina Gamböck. Mit Wochenbeginn wurden acht Covid-Erkrankte in stationärer Behandlung gemeldet, eine Person brauchte intensivmedizinische Betreuung.

Der Altersschnitt der Covid-Patienten im Lilienfelder Krankenhaus beträgt aktuell 73,5 Jahre.

