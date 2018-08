Nach einer Rekordbauzeit von rund eineinhalb Jahren wurden die neuen Operationssäle sowie die Überwachungseinheit IMCU (Intermediate Care Unit) und die angeschlossenen Aufwachräume im Landesklinikum Lilienfeld eröffnet. Insgesamt 4,3 Millionen Euro investierte das Land Niederösterreich in das Projekt. Bereits im Jänner dieses Jahres konnte der für die beiden OP-Säle errichtete Neubau für den Betrieb freigegeben werden.

„Das bedeutet sehr viel für Lilienfeld“, ist die ärztliche Standortleiterin Veronika Freystetter überzeugt. Mit der neuen Ausrüstung könne man in der Region als Gesundheitsversorger auftreten. „Medizinische Basisversorgung und Spitzenchirurgie treffen hier aufeinander“, betont Freystetter.

Nicht nur für das medizinische Personal, dass durch die räumliche Nähe einen besseren Überblick behält, auch für die Patienten bringt der neue Bereich Vorteile. „Zahlreiche Transporte in Krankenbetten bleiben den Patienten damit erspart“, erklärt die ärztliche Leiterin die Vorzüge der Räumlichkeiten. Damit werde in Zukunft ein Höchstmaß an medizinischer und technischer Präzision und Versorgungsqualität bei den operativen Eingriffen gewährleistet.

Diese Investition in den Standort Lilienfeld seitens des Landes Niederösterreich zeigt die Wichtigkeit und Stellenwert des Klinikums für die regionale Versorgung der Patienten. „Für die wohnortnahe Betreuung spielt der Standort in Lilienfeld eine große Rolle“, so der medizinische Geschäftsführer der NÖ-Landeskliniken-Holding Markus Klamminger. Bundesrat Karl Bader lobt die Ausstattung der Räumlichkeiten auf dem neuesten Stand der Technik: „Damit ist der Weiterbetrieb auch für die Zukunft klar definiert und sichergestellt. Unterstützt durch die nun verfügbare neueste Technologie setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt für die bestmögliche Versorgung der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher.“