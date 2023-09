Gold, Silber und Bronze für Rohrbachs Floriani

„Es war nur eine Frage der Zeit, bis ich zum Goldenen Leistungsabzeichen antrete“, sagt Karl Schalko. Vor sieben Jahren begann der 29-Jährige mit dem Zillenfahren. „Damals habe ich gleich das Leistungsabzeichen in Bronze gemacht, 2018 folgte das Silberne und als ich von den NÖ-Landesbewerben in Klosterneuburg erfuhr, stand für mich fest, dass ich heuer in Gold antrete“, erinnert sich der Geotechniker, der jährlich auch an den Cup-Bewerben des Österreichischen Zillensportverbands unter anderem in Klosterneuburg teilnimmt.

„Wenn man mit dem Wasserdienst bei der Feuerwehr beginnt, ist es natürlich eines der ersten Ziele, die Abzeichen in Bronze und Silber zu erreichen“, sagt indes Paul Maier. Der 22-jährige Student für Umweltingenieurwesen hat 2019 mit dem Zillenfahren begonnen. Da aber in den Folgejahren coronabedingt die Landesbewerbe im Wasserdienst ausgefallen sind, konnte Maier erst im Vorjahr das Bronzene Abzeichen absolvieren. Somit war es für ihn „völlig logisch“, in diesem Jahr mit dem Silbernen fortzufahren. Was auch prompt gelang.

Trainert wird in der Gölsen, Traisen und Donau

„Gestangelt“ und gerudert wird von den Rohrbacher Floriani im Training stets, sobald die Zillen zu Wasser gelassen werden, je nach Wetterlage, etwa ab April. „Wir bereiten uns hauptsächlich an der Gölsen in St. Veit oder an der Traisen in Freiland vor, um auch die verschiedenen Strömungs- und Untergrund-Eigenschaften zu trainieren. Denn diese sind auch bei Bewerben immer wieder unterschiedlich“, sagt Maier. Über den Zillensportverein wird mitunter auch an der Donau in Mauternbach trainiert.

Doch den beiden Akteuren geht es nicht nur um das Kräftemessen. „Bei Hochwasserereignissen kommt die Zille zum Einsatz, um vom Wasser eingeschlossene Personen zu retten und auch, um Kontrollfahrten durchzuführen“, erklären sie und sind somit auch für den Ernstfall bestens gerüstet. „Es ist wichtig, dass es auch im Hinterland ausgebildete Zillenfahrer gibt, die im Einsatzfall die vor Ort eingesetzten Kräfte ablösen können. Die Zille kam auch schon in St. Veit zum Einsatz, als bei einem größeren Öltreiben auf der Gölsen eine Ölsperre durch die FF Rohrbach errichtet werden musste“, erklärt Rohrbachs FF-Jugendbetreuer Schalko.

„Bei den Bewerben selbst geht man an die körperliche Leistungsgrenze“, sagt Schalko und Maier fügt hinzu, dass man hier natürlich seine beste Leistung zeigen will. „Da geht man oft auch an seine Grenzen“, so Maier.

Als feststand, dass Schalko nach Korneuburg fährt, um heuer das Goldene Leistungsabzeichen zu absolvieren und Maier um das Silberne Leistungsabzeichen kämpfen will, waren sich beide einig: Jetzt fehlt für heuer noch Bronze. Kurzerhand meldeten sich die eingeschworenen Wettkämpfer in der Gästewertung für den Landes-Wasserwehrleistungsbewerb in Wildon in der Steiermark an. „Die Steiermark war für uns ein erster geglückter Versuch, auch in anderen Bundesländern die speziellen Gegebenheiten der dortigen Flüsse kennenzulernen und unser Können auch dort unter Beweis zu stellen“ sagt Rohrbachs Co-Jugendbetreuer Paul Maier, der seit zwei Jahren auch Sachbearbeiter für vorbeugenden Brandschutz bei der heimischen Wehr ist. Wie zu erwarten war, erkämpften die „Zillen-Experten“ in Wildon mit Geschick, der richtigen Technik und ausreichendem Training auch das Leistungsabzeichen in Bronze.