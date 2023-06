Der Landesentscheid im Sensenmähen ging in Rohrbach über die Bühne

Ausgeführt und geplant wurde der NÖ Landesentscheid im Sensenmähnen von der Bezirkslandjugend Hainfeld/Lilienfeld unter der Leitung von Magdalena Reischer und Christoph Kahrer. Durchgeführt wurde das spannende Event in Rohrbach.

„82 Starter kämpften in verschiedenen Gruppen und gaben dabei ihr Bestes“, freuten sich die Veranstalter, denn im Bewerb war höchste Präzision gefragt. Den rund 700 Schaulustigen wurde ein spannender Wettbewerb geboten und am Sportplatzgelände überdies ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Im Mähbewerb galt es, eine vorgegebene Fläche schnellstmöglich mit der Handsense zu mähen. Gewertet und gereiht wurde neben einer auf Hundertstelsekunden gestoppten Mähzeit schlussendlich auch die Genauigkeit und Sauberkeit.

Die Herausforderung, Technik, Kraft und Ausdauer am besten einzusetzen, gelang Bernhard Zeller. Der Hainfelder siegte in der schwierigsten Kategorie - 10x10 Meter und durfte sich am Siegerpodest neben Pokal und Urkunde auch über zahlreiche Glückwünsche freuen. Karin Fischer aus Hainfeld/Kasberg sorgte indes bei den Mädchen für die „schönste Mahd“. Auch in diesem Punkt waren sich die sechs Bewerter einig.

Abgeordneter zum Nationalrat, Johannes Schmuckenschlager und Bundesrätin Sandra Böhmwalder, gratulierten herzlich, ebenso die NÖ Landjugendleiter Markus Höhlmüller und NÖ Landjugend-Landesleiterin Anja Bauer. Respekt zollten den Siegern auch Bezirksbauernkammerobmann Rudolf Buchner, Felix Reischer aus dem Büro der NÖ Landjugend und Rohrbachs Jugendgemeinderätin Nicole Panzenböck.

„Wir freuen uns, dass wir den Sieg in unseren Bezirk holen konnten“, zeigten sich Magdalena Reischer und Christoph Kahrer über alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer stolz. Die „Dirndl Rocker“ sorgten im Anschluss an den Mähbwerb noch für super Stimmung und beste Unterhaltung.

Nationalratsabgeordneter Johannes Schmuckenschlager, Bundesrätin Sandra Böhmwalder, die Bezirks-Landjugendleiter Magdalena Reischer und Christoph Kahrer sowie Bezirksbauernkammerobmann Rudolf Buchner (hinten, v. l.) und die Landesleiter Markus Höhlmüller (vorne, links ) sowie Landesleiterin Anja Bauer (vorne, rechts) gratulierten dem NÖ Landessieger im Sensenmähen, Bernhard Zeller (vorne, Mitte) . Foto: privat

Unter dem gestrengen Auge von Landessieger Bernhard Zeller (rechts) sorgte auch Alexander Birgsteiner für einen präzisen Schnitt und landete ebenso am Siegespodest. Foto: privat

Die Bäuerinnen verwöhnten die vielen Schaulustigen mit köstlichen Mehlspeisen. Foto: privat

Vollen Einsatz zeigte im Bewerb auch der Bezirksleiter der Landjugend, Christoph Kahrer Foto: privat

Viel Prominenz kam zum Landesentscheid im Sensenmähen der Landjugend nach Rohrbach. Foto: privat