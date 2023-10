Gemeinschaft und Zusammenhalt als A und O

Generalversammlung der Landjugend Kleinzell im Gasthof Mittendrin: Bei dieser wurde der Vorstand neu gewählt.

Magdalena Rotteneder und Christoph Vadlejch wurden in ihrer Funktion als Leitung bestätigt und dürfen ihr Amt nun ein weiteres Jahr ausüben. Außerdem sind zur Landjugend gleich drei motivierte Neumitglieder dazugekommen. „Wir blicken auf ein ereignisreiches Sprengeljahr zurück und starten voller Elan in das neue Sprengeljahr 2023/24“, sagt Viktoria Rotteneder von der Landjugend Kleinzell.

Die großen Hauptereignisse dieses Jahres waren die Frühlingsparty, die am 18. März stattfand, das alljährliche Maibaumsteigen am 30. April sowie der Projektmarathon, der am Wochenende vom 24. bis 26. September über die Bühne ging. Bei letzterem wurde eine neue Spielzeughütte für den Kindergarten errichtet sowie das Dach bei der Bushütte erneuert. „Außerdem wurde hier das Blumenbeet vor der Gemeinde verschönert“, fügt Rotteneder an und hebt hervor, dass „von den Mitgliedern übers ganze Jahr verteilt zahlreiche Seminare besucht“ wurden.

Da Spaß auch nicht zu kurz kommen darf, wurde des Weiteren im Sommer ein gemeinsamer Ausflug nach Schladming unternommen. „Im kommenden Sprengeljahr werden die oben genannten Programmpunkte und vieles weitere wieder stattfinden. Das nächste Ereignis wird heuer die alljährliche Nikolausaktion für die Bevölkerung von Kleinzell sein“, so Rotteneder.

Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen

Aktuell sind bei der Landjugend Kleinzell 43 Mitglieder im Alter von 14 bis 30 Jahren dabei. Neue Mitglieder sind jederzeit, auch unter dem Jahr, herzlich willkommen. Das Mindestalter zum Beitritt ist 14 Jahre.

Leiterin Magdalena Rotteneder ist übrigens 21 Jahre alt und Büroangestellte bei der Firma Trost. Leiter Christoph Vadlejch ist 24 Jahre alt und bei der Firma Zöchling als Außendienstmechaniker tätig.

Auf die Frage, warum sie sich dieser Aufgabe wieder gestellt haben, antworteten die Leiter: „Es macht irrsinnige Freude zu sehen, was wir alles in einer jungen dynamischen Gemeinschaft schaffen können, auch wenn die Funktion der Leitung viel Zeit und Mühe kostet. Das alles ist aber nur möglich, weil wir so einen guten Zusammenhalt in unserer Landjugend haben.“