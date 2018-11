Wechsel an der Spitze der Landjugend (LJ) Kleinzell: Bei der Neuwahl des Vorstandes im Zuge der Jahreshauptversammlung am Donnerstag legte Lisa Theuretzbacher ihr Amt als Leiterin nieder. Ihr folgte Judith Gradinger nach. Als Stellvertreterinnen fungieren Anna Bugl und Romana Leitner. Obmann bleibt weiterhin Bernhard Bugl, er wird von seinen „Vizes“ Martin Steinacher und Florian Kendler unterstützt.

Als Kassiere wurden Stefan Kerschner und Christoph Vadlejch bestätigt, das Amt der Schriftführerin übernehmen fortan Katharina Bugl und Magdalena Rotteneder. Als Kassaprüfer wurden Lisa Theuretzbacher und Tobias Haas ernannt.

Nach der Dankesmesse in der Pfarrkirche, die der Chor der Kaumberger Landjugend umrahmte, traf man sich im Gasthaus Gaupmann. Besonders freute man sich, dass sich neben Mitgliedern aus anderen Sprengeln auch Ehrengäste wie Bürgermeister Reinhard Hagen, Bauernbundobmann Peter Wittmann, Ortsbäuerin Silvia Wiesbauer und Pfarrer Altmann Wand eingefunden hatten.

Werbefilm über die Gemeinde produziert

Die Landjugend kann eine rege Tätigkeit vorweisen. So wurde beim heurigen Projektmarathon ein Werbefilm über die Gemeinde Kleinzell gedreht und eine Werbevitrine für das Kurhotel Salzerbad hergestellt. Außerdem wurden die touristischen Hinweisschilder erneuert.

Neben der Mitwirkung an Veranstaltungen im Ort, wie dem Dorffest, beim Jubiläum des Trachtenvereins beziehungsweise dem Ferienspiel, oder an Aktionen, darunter die Mithilfe bei der jährlichen Ortsreinigung, finden sich auch die traditionelle Frühlingsparty, das Maibaumsteigen sowie das Krippenspiel mit anschließendem Punschstand am Heiligen Abend unter den Aktivitäten der Landjugend-Mitglieder. Viel Spaß bereitete ihnen weiters ein mehrteiliger Tanzkurs. Das dabei Erlernte wollen sie bei den nächsten Bällen anwenden.