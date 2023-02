Verlieben mit Hindernissen: Theater in Hainfeld

Das erste Mal seit drei Jahren stehen die Mitglieder der Landjugend Hainfeld wieder auf der Bühne. Vor der Corona-Pandemie waren sie bereits mitten in den Proben für das Stück „Vier Hände für ein Euter - Teil zwei“, doch dann mussten die Vorstellungen abgesagt werden. Nun werden diese nachgeholt.

Die Komödie in drei Akten ist angelehnt an die TV-Serie „Bauer sucht Frau“. Die „Hofwochen“ sind in diesem zweiten Teil fast beendet. Moderatorin Arabella Westermann, gespielt von David Stocker, zieht Bilanz, was aus den Pärchen geworden ist. Zwischen Eifersucht, Intrigen und Mordanschlägen hat sie alle Hände voll zu tun, damit eine adäquate Fernsehsendung gedreht werden kann.

Florian Rosenbaum, Leiter der Hainfelder Landjugend-Ortsgruppe, steht in dem Stück zum ersten Mal auf der Bühne. Er spielt Focko Hinrichs, der sich im ersten Teil in Kameramann Matthias (Christoph Kahrer) verliebte.

Wie Rosenbaum berichtet, haben die Darstellerinnen und Darsteller bei den Proben mit Regisseurin Veronika Hollinger sehr viel Spaß. „Es gibt einfach immer etwas zu lachen“, sagt der Ortsgruppenleiter. Das Publikum soll bei den Vorstellungen ebenso viel Vergnügen beim Zusehen haben.

Das Stück feierte bereits am vergangenen Wochenende Premiere. Wer es noch nicht gesehen hat, kann dies am 24. und 25. Februar, jeweils um 19.30 Uhr, oder am 26. Februar um 14.30 Uhr nachholen. Karten gibt es an der Abendkassa um neun Euro. Gespielt wird im Kultursaal Hainfeld.

