Party Landjugend lud zum Heubodentanz in Hainfeld

Lesezeit: 2 Min Gila Wohlmann

Beste Laune herrschte beim Landjugend-Tanz im Stadl des Wallernhofs am Gerichtsberg. Florian Rosenbaum, Angelika Schweiger (3. und 4. v. l.) und Christoph Kahrer (r.) empfingen auch Bezirksbauernkammerobmann Rudolf Buchner, Gemeinderätin Genoveva Scheibenreiter, Bundesrätin Sandra Böhmwalder, Stadtrat Christian Köberl und Gemeinderat Helmut Schmölz (v. l.). Foto: Wohlmann