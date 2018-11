Bei der Jahreshauptversammlung der Landjugend St. Aegyd/Hohenberg wurden Roman Falkensteiner und Doris Mosbacher an die Vereinsspitze gewählt. „Wichtig ist uns Motivation und starker Zusammenhalt, sodass wir all unsere künftigen Pläne umsetzen können. Vorrangig wird es dabei um Aktivitäten für unsere Gemeinden gehen“, berichten die Vorsitzenden.

Zahlreiche Veranstaltungen, wie unter anderem eine Nikolausaktion, Teilnahmen am Hohenberger Adventmarkt sowie am St. Aegyder Bauernmarkt, Theateraufführung, Maibaumaufstellen in Kernhof, Weiterbildungen und mehr stehen am Jahresprogramm.

Nachdem heuer im Zuge des Projektmarathons der am Traisental-Radweg gelegene Parkplatz gegenüber dem Feuerwehrhaus Kernhof in einen Rastplatz für Bevölkerung, Wanderer und Radfahrer umgestaltet wurde, ist auch für 2019 ein weiteres Marathonprojekt vorgesehen“, verraten die Landjugendleiter, welche sich bei geschäftsführendem Gemeinderat Manfred Meissinger für seine ganzjährliche Unterstützung bedanken. Derzeit zählt die Landjugend St. Aegyd/Hohenberg vierundzwanzig Mitglieder.