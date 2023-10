Böhmwalder: „Auch der Bezirk profitiert“

„Mir ist es einfach wirklich wichtig, die Bürger hier zu informieren, was aktuell im Landtag behandelt wird und welche Auswirkungen das mitunter auch für den Bezirk Lilienfeld hat“, betonte ÖVP-Bundesrätin Sandra Böhmwalder bei einer Pressekonferenz in der ÖVP-Bezirksgeschäftsstelle in Lilienfeld. Die wichtigsten Tagesordnungspunkte waren die Abschaffung der GIS-Landesabgabe, der schnelle Ausbau von Wasserstoffinfrastruktur, die Blinklichter von Windkraftanlagen nurmehr bei Bedarf einzuschalten sowie der Sportbericht 2022.

Was sie jedoch erschüttert: Die Störaktion von Klimaaktivisten zum Zeitpunkt der Sitzung. „Hier haben wir Aktionismus erlebt, der absolut unverständlich ist. Zuerst wurden die Scheiben an einem Gedenkort im Regierungsviertel, der für die Opfer des Hamas-Terrors in Israel eingerichtet wurde, mit Farbe beschmiert. Wenige Minuten davor haben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landtagspräsident Karl Wilfing gemeinsam mit dem israelischen Konsul Herzel Edri dort den Opfern gedacht. Auf den selbst durch die Letzte Generation veröffentlichten Videos ist klar zu sehen, dass die Gedenkstätte von außen sichtbar ist. Abgesehen davon ist das Beschmieren eines öffentlichen Gebäudes mit Farbe mit aller Deutlichkeit abzulehnen“, schilderte Bunderätin Sandra Böhmwalder bei der Pressekonferenz lebendig den Vorfall. Dank gelte den Polizisten, die für Sicherheit sorgten und der Feuerwehr, die die Schmierereien wieder abwusch.

„Wenn versucht wird, Mandatarinnen und Mandataren am Rednerpult mit Zwischenrufen das Wort zu nehmen, dann bewegen wir uns in eine enorm bedenkliche Richtung.“ Sandra Böhmwalder, ÖVP-Bundesrätin bei der Lilienfelder Pressekonferenz über die Störaktionen der „Letzten Generation“ im Landtag.

„Und als wäre das noch nicht genug, wurde dann auch die anschließende Landtagssitzung mit Zwischenrufen gestört – bis sie unterbrochen werden musste“, so Bundesrätin Böhmwalder, die den Lilienfelder klar ihre Haltung dazu nennen möchte: „Wenn versucht wird, Mandatarinnen und Mandataren am Rednerpult mit Zwischenrufen das Wort zu nehmen, dann bewegen wir uns in eine enorm bedenkliche Richtung.“

Lilienfelder Haushalte sparen sich 70 Euro im Jahr

Sie hat jedoch den Lilienfeldern auch Positives zu berichten: Das Land Niederösterreich nimmt für nächste Entlastungsmaßnahme der NÖ Haushalte 41 Millionen Euro in die Hand. „Ab kommendem Jahr wird die Finanzierung des ORF auf eine Haushaltsabgabe umgestellt. Das bedeutet, dass alle Haushalte – egal ob sie den ORF sehen oder hören wollen – eine Abgabe entrichten müssen. Wir gehen jedoch diesen Schritt nicht mit und verzichten deshalb künftig auf die Einhebung der GIS-Landesabgabe. Damit ersparen sich auch die Lilienfelder Haushalte künftig 70 Euro pro Jahr.“ Die Mittel, die daraus bisher dem Kultur- und Sportnachwuchs zugutegekommen sind, werden künftig aus dem Landesbudget fließen. „Damit wird in diesem Bereich kein Cent gespart“, betont Böhmwalder.

Thema beim Landtag war auch die Abhängigkeit von fossilen Energien, die weiter gesenkt werden muss. Hierbei soll Wasserstoff als Ersatz für Gas forciert werden. „Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien mit allen bereits bekannten und gewohnten Technologien ist Wasserstoff eine große Zukunftshoffnung. Denn dieser kann dazu dienen, fossiles Gas zu ersetzen. Dafür gibt es in Österreich eine Wasserstoffstrategie – es droht jedoch, dass diese Ziele bis 2030 nicht erreicht werden, da der Ausbau der Infrastruktur nicht im notwendigen Umfang erfolgt. Das Problem liegt hier bei der zuständigen Regulierungsbehörde. Wir haben deshalb einen Antrag auf den Weg gebracht, der die Bundesregierung auffordert, Maßnahmen zu setzen, um diese Blockade endlich zu beenden. Denn jedes weitere Jahr, das verstreicht, vergeht ungenützt, um unseren Weg in die Energieunabhängigkeit von anderen Staaten weiter intensivieren zu können“, so Böhmwalder. Auch wenn der Wasserstoff als Energiequelle im Bezirk aktuell noch kein Thema sei, ist es ihr wichtig, betonte sie beim Pressegespräch, „die Bürger hier darüber zu informieren und auch auf die Notwendigkeit des Ausbaus alternativer, klimaschonender Energiequellen hinzuweisen.“

Ein weiterer wichtiger Punkt der Sitzung war die Nachtkennzeichnung von Windrädern. 55 Prozent aller Windkraftanlagen stehen in Niederösterreich. Bei vielen Landsleuten trifft es auf Unverständnis, dass die roten Blinklichter die gesamte Nacht hindurch blinken müssen, auch wenn kein Luftfahrzeug in der Nähe ist. „Wir haben die zuständige grüne Verkehrsministerin bereits mehrmals aufgefordert, hier endlich tätig zu werden. Denn technisch ist es heute kein Problem mehr, die Lichter nur bei Bedarf einzuschalten. In Deutschland ist es bereits so, dass die Windräder nur blinken müssen, wenn sich ein Luftfahrzeug in der Nähe befindet. Wir werden deshalb weiter Druck machen, eine bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung von Windrädern einzufordern“, unterstreicht Böhmwalder.

Sportverein sind im Bezirk wie landesweit ein wichtiges Angebot für alle Generationen

Auch der Sportbericht 2022 zeigt, meint sie, „welchen wichtigen Stellenwert der Breiten- und Spitzensport in Niederösterreich hat.“ 22 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr in die Sportverbände, die Sportinfrastruktur und in den Kinder- und Jugendsport investiert. Damit wurde der Sport in all seinen Facetten – vom Fußball bis zum Versehrtensport – unterstützt. „Allein zwei Millionen Euro gab es für den Nachwuchsleistungssport und 2,5 Millionen Euro für die Sportinfrastruktur, die von unseren Gemeinden und Vereinen investiert wurden“, so Böhmwalder. Dazu betonte sie noch abschließend beim Pressegespräch, dass die heimischen Vereine mit ihren mannigfaltigen Angeboten für alle Generationen im Bezirk nicht mehr wegzudenken seien.