Bezirk Lilienfeld: FPÖ ist klarer Gewinner

19.594 Wahlberechtigte hat der Bezirk Lilienfeld, davon gaben 14.976 Bürgerinnen und Bürger zum heutigen Landtagswahltag ihre Stimme ab. 449 Stimmen waren ungültig. Die Wahlbeteiligung lag somit bei 76,43 Prozent, bei der letzten Landtagswahl 2018 indes nur bei 72,06 Prozent.

Gleich dem landesweiten Trend verzeichnet die ÖVP im Bezirk einen klaren Absturz nach der ersten Auszählung der Stimmen von 48,63 Prozent auf 37,61 Prozent.

ÖVP-Spitzenkandidatin Sandra Böhmwalder, die einen starken Vorzugsstimmen-Wahlkampf in den vergangenen Wochen führte, hat mit einem derartigen Ergebnis nicht gerechnet. „Das Wahlergebnis ist schmerzlich und zu respektieren, aber wir werden in gewohnter Weise weiter arbeiten und man darf nicht vergessen, wir sind immer noch die stärkste politische Partei im Bezirk Lilienfeld.“ Allen ihren Wählern spricht sie größten Dank aus. Bei den mehr als 500 Hausbesuchen, Verteilaktionen, Firmenbesuchen und Veranstaltungen hat sie von den Menschen „sehr viel mitgenommen für ihre künftige Parteiarbeit“, unterstreicht sie. Die ÖVP ist in elf von 14 Gemeinden des Bezirks Lilienfeld weiterhin stärkste Partei.

Klare Gewinner im Bezirk sind – auch hier dem Landestrend folgend – die FPÖ mit einem Anstieg vom 13,83 auf 24,86 Prozent. Spitzenkandidat Wolfgang Baumann aus Kleinzell ist höchst erfreut: „Die absolute Mehrheit der ÖVP im Land ist Geschichte, die starken Zugewinne für die FPÖ und Udo Landbauer sind sensationell, das beste freiheitliche Ergebnis in der Geschichte bei NÖ Landtagswahlen und landesweit erstmals Platz zwei vor der SPÖ. Auch im Bezirk konnten wir in allen Gemeinden kräftig zulegen.“ Baumann wertet diesen großen Wählerzuspruch auf Bezirks- wie Landesebene als Bestätigung der freiheitlichen Politik. „Ob beim Kampf gegen die Teuerung, beim Stoppen der illegalen Masseneinwanderung oder dem konsequenten Eintreten für den ländlichen Raum; dieses Wahlergebnis ist ein Zeichen dafür, dass die von uns Freiheitlichen angebotenen Lösungsansätze auf immer größeren Zuspruch stoßen. Das gilt auch für die Themen hier im Bezirk, wo es beispielsweise einen Ausbau der Infrastruktur im Kampf gegen die Abwanderung braucht“, unterstreicht Baumann. Er hat weniger auf einen Wahlkampf mit viel Präsenz bei Veranstaltungen gesetzt, sondern eher mit direktem Kontakt zu den Bürgern, durch Hausbesuche oder Verteilaktionen.

„Vor allem das Thema ,Wirtshauskultur‘ sprach diese an, ebenso bereitet den Menschen aber die Teuerung große Sorgen. Schon während der Corona-Lockdowns seien die Menschen, insbesondere Alleinerzieher, massiv mehrfach belastet gewesen. „Manche hatten einen Jobverlust, andere musste Kinderbetreuung und Berufstätigkeit sowie Schulbildung ihre Kinder zu Hause gleichzeitig stemmen“, weiß er. Dort , wo es finanzielle Engpässe gibt , müssten Menschen unterstützt werden. Dafür will er sich stark machen. Er betont, dass er kein „Radikaler“ sei, sondern stets das sachlich, neutrale parteiübergreifende Gespräch suche. „Das funktioniert in meiner Heimatgemeinde bestens“, unterstreicht er. So möchte er es auch im Bezirk weiter intensivieren. Wichtig ist ihm Ausgewogenheit der Themen. „Illegale Migration muss gestoppt werden, wer kriminell agiert, muss mit voller Härte des Gesetzes bestraft werden. Wer sich aber bestens integriert, soll unterstützt werden“, betont er.

Die SPÖ erreichte im Bezirk Lilienfeld 28,16 Prozent der Stimmen. 4.091 Personen wählten Rot; verglichen mit den 4.675 Stimmen in 2018 bedeutet das ein Minus von 584 Stimmen oder 1,35 Prozent. In St. Veit, der Heimatgemeinde von SPÖ-Listenersten Christian Fischer, kann die SPÖ jedoch ein Plus von 5,8 Prozent verzeichnen. „Natürlich tun die Verluste in den anderen Bürgermeistergemeinden sehr weh. Aber der Wille der Wähler ist zu akzeptieren", so Fischer. Stolz ist er, dass im Landesvergleich die SPÖ im Bezirk mit Wählerstimmen top sei.

Die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen soll laut Fischer so bald wie möglich und so gut wie möglich weitergehen. „Wir schauen, dass wir für unseren Bezirk das Beste rausholen", sagt der St. Veiter Bürgermeister.

Fischer bedankt sich bei den Wählerinnen und Wählern, die die Sozialdemokraten mit ihrer Stimme unterstützt haben, und vor allem bei seiner Familie für die Unterstützung, „auch dafür, dass sie akzeptiert haben, dass ich in der letzten Zeit so wenig daheim war."

Auch die NEOS dürfen sich im Bezirk über Zuwachs – von 3.64 auf 4,6 Prozent - freuen. NEOS-Spitzenkandidat Manouchehr Assadi ist äußerst zufrieden mit diesem Ergebnis, „weil es ein gutes Zeichen ist, dass NEOS im Land und im Bezirk weiter wachsen.“ Zum Landesergebnis meint er: „Natürlich hätten wir uns das vierte Mandat gewünscht. Wir werden aber auch mit drei Mandaten das machen, was wir am besten können: Den Regierenden auf die Finger schauen und dafür sorgen, dass wieder die Menschen im Mittelpunkt stehen, nicht die Mächtigen“. Bedanken möchte er sich bei allen, die zur Wahl gegangen sind und von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht haben.

Außerdem möchte er noch anmerken: „Leider steht uns in Niederösterreich jetzt entweder eine schwarzblaue Ibiza-Koalition bevor - und wir wissen, wo das hinläuft: Von der Regierungsbank zur Anklagebank. Oder wir steuern zurück in die Stillstandskoalition von ÖVP und SPÖ, in der weiter nur zählt, wen man kennt und nicht, was man kann. Dieses Ergebnis ist vor allem eines: Eine Ohrfeige für eine scheinbar allmächtige ÖVP. Das zeigt dieses Ergebnis eindeutig. Wir brauchen eine Politik, die Niederösterreich nicht als Parteiapparat sieht und vor allem an die nächsten Generationen denkt.“ Er möchte mit seiner Fraktion „eine starke Opposition sein, die der Regierung auf die Finger schaut und sie daran erinnert.“

Laut der aktuellen Auszählung kommen die Grünen im Bezirk auf 4,76 Prozent, ein Stimmenplus von 0,36 Prozent. „Das ist in Summe ein gutes Ergebnis“, zeigt sich Grün-Spitzenkandidat und Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan zufrieden. „Wir sind sehr froh, dass wir ein Mandat gewonnen haben, welches wir stark für den Umweltschutz einsetzen werden.“ Er sieht Parallelen zu anderen Bezirken, wo die Grünen in kleinen Kommunen dazu gewonnen haben. Allerdings vermutet er mehr Potential im Bezirk und will als Nächstes die Gemeinderatswahlen forcieren.

