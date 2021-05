Mittwochnachmittag: Wieder ein spektakulärer Traktorunfall in Hainfeld; erst zu Beginn des Monats war die Feuerwehr im Einsatz, weil eine landwirtschaftliche Zugmaschine von der B 18 durch einen Begrenzungszaun neben der B 18 zum Hofer-Parkplatz gekippt war - die NÖN berichtete:

Dieses Mal kam der Fahrer eines tonnenschweren Traktorgespanns auf einer engen Forststraße vom Weg ab und stürzte mit dem Gefährt einen steilen Waldabhang hinunter. Das Zugfahrzeug kippte um und blieb auf dem Dach liegen.

Der Mann hatte Glück im Unglück: Er blieb nahezu unverletzt. Ein weiterer Absturz des Fahrzeugs wurde nur dadurch verhindert, da sich der angekoppelte Anhänger in einem Baum verkeilte und so das Gespann vor einem weiteren Abrutschen entlang des äußerst steilen Hanges bewahrt wurde.

Die Bergung gestaltete sich nicht einfach: Zuerst sicherte die Feuerwehr Hainfeld den Traktor vor einem weiteren Absturz. Die Seilwinde des Hilfeleistungsfahrzeugs wurde an Bäumen umgelenkt, mittels loser Rolle am Traktor angeschlagen und eingeschert, um die Zugkraft zu verdoppeln.

Der abgerissene Frontlader wurde mit Hilfe eines Greifzugs gesichert. Ein am Anhänger befindlicher Ladekran konnte mit einer motorbetriebenen Forstseilwinde des Hilfeleistungsfahrzeugs in eine günstigere Position gezogen werden, um ebenfalls am Hänger fixiert zu werden. Die Seilwinde des Löschfahrzeugs wurde ebenso über Bäume umgelenkt und so der angekoppelte Hänger während des Bergungsvorgangs vor einem weiteren Absturz gesichert.

Nachdem sich das Traktorgespann wieder auf der Forststraße befand, zogen es die Florianis noch auf einen Umkehrplatz. Elf Feuerwehrmitglieder standen rund vier Stunden im Einsatz.