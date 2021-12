Lange Nacht des Impfens in St. Veit an der Gölsen

Statt des herkömmlichen Impfbusses hat sich St. Veit etwas ganz Besonderes überlegt – die Lange Nacht des Impfens. Am Samstag, 18. Dezember, von 17 bis 22 Uhr hat man in St. Veit am Kirchenplatz die Möglichkeit, sich impfen zu lassen.

Die Idee für diese spezielle Impfaktion kam von Vizebürgermeister Christian Fischer gemeinsam mit der Firma Wachter. „Die Lange Nacht des Impfens ist einmal etwas anderes. Die Aktion findet von 17 bis 22 Uhr statt, da zu dieser Uhrzeit die meisten Leute Zeit haben“, schildert der Vizeortschef seine Idee.

Wie auch beim gängigen Impfbus, ist es an diesem Abend egal, ob man sich die Erst-, Zweit- oder Drittimpfung verabreichen lässt. Bei den Impfstoffen kann man (ohne Voranmeldung) zwischen BioNTech Pfizer und Moderna wählen. E-Card und Lichtbildausweis sind mitzunehmen. Um dieses Impfangebot speziell zu machen und mit Bedacht auf Weihnachten, wird es einen Punschstand am Kirchenplatz geben, um die Wartezeit kurzweilig zu gestalten. Ebenso ist geplant, Feuerkörbe aufzustellen und mit weihnachtlicher Musik soll auf die besinnliche Zeit eingestimmt werden.