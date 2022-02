Langjähriger Direktor der Wirtschaftskammer beigesetzt

Zeit seines Lebens engagierte sich Theodor Zeh in vielen verantwortungsvollen Positionen, unter anderem als langjähriger Direktor der Wirtschaftskammer NÖ (1991 bis 2000).

Zeh war Träger des Goldenen Komturkreuzes des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich und Träger des Großen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich. Er verstarb im 87. Lebensjahr.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner würdigte in ihrer Abschiedsrede im Rahmen der Beisetzung in Annaberg die großen Verdienste des Verstorbenen: „Theodor Zeh hat die Entwicklung unseres Bundeslandes in den unterschiedlichen Funktionen mitgestaltet und geprägt. Ohne seine Einsatzbereitschaft wäre Niederösterreich heute nicht so lebenswert, wie es heute ist, und nicht dort, wo es heute steht. Das Bundesland wird ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren.“

