Lkw in Not: Ein Sattelzug, der mit Fertigbauteilen beladen war, kam am Donnerstag beim Wendemanöver auf einem landwirtschaftlichen Anwesen mit der Antriebsachse auf weichen Untergrund, touchierte einen Stromverteilerkasten und blieb stecken.

Nachdem erste Bergeversuche des Bauern mittels Traktorseilwinde gescheitert waren, wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Aegyd zu Hilfe gerufen. Die Florianijünger schaufelten die Reifen der Antriebsachse frei und zogen den Brummi mittels Seilwinde des Rüstlöschfahrzeuges wieder auf befestigten Boden. Problematisch war, dass der Lkw keine Abschleppvorrichtung hatte — kein Einzelfall, wie die Feuerwehr bestätigt. „Hier muss die FF immer eine schonende Lösung finden“, ärgert sich ein Florianijünger. Erst nach rund vier Stunden konnten die Kameraden wieder einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen.

Das Happy End: Verletzt wurde niemand. Auch am Fahrzeug sowie am Stromverteilerkasten entstand kein Sachschaden.