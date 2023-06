Schutzmaßnahmen in Annaberg aus der Luft

Riesige Holzteile, die in der Luft am Seil eines Hubschraubers schweben. Das erregte das Aufsehen so einiger Augenzeugen am Freitag in Annaberg: Der Anlass: Arbeiten der Wildbach- und Lawinenverbauung, denn: Eines der bekanntesten und gefährlichsten Lawinengebiete in Niederösterreich ist die sogenannte „Halterlahn" in Annaberg. „Dort sind schon zahlreiche historische Lawinenabgänge dokumentiert, die folgenschwersten mit insgesamt sechs Toten in den Jahren 1896 und 1944“, weiß Sektionsleiter Christian Amberger von der Wildbach- und Lawinenverbauung.

In den Jahren 1953 bis 1962 wurden technische und waldbauliche Schutzmaßnahmen errichtet, die jetzt umfassend saniert und ergänzt werden. „Besonders der Schutzwald hat in den letzten Jahren stark gelitten, viele Fichten wurden das Opfer von Schneedruck und Eisbruch, die Eschen fallen durch das Eschentriebsterben, einer aggressiven Pilzkrankheit, zur Gänze aus“, erklärt Amberger weiter.

Förster Julian Knöbelreiter, der die Maßnahmen vor Ort betreut, erläutert, dass „die zerfallenden Bestände sukzessive in einen klimafitten Wald, also in einen laubholzreicheren, stabilen Mischbestand mit verstärkt Buchen und Ahorn umgewandelt werden.“

Das Einsatzteam im Tal bildeten Polier Bernhard Pölzlbauer, Herbert Kemetner, Lawinen- und Wildbachverbauungs-Sektionsleiter Christian Amberger, Gebietsbauleiter Stefan Vollsinger, Förster Julian Knöbelreiter und ein Mitarbeiter der Firma Wucher. Foto: WLV

Damit die jungen Bäume im Winter nicht von Schnee erdrückt werden, müssen sie mit massiven Gleitschutzböcken aus Holz geschützt werden. „Diese machen die Oberfläche des Bodens rauer und verhindern rund um den Baum die Bewegungen im Schnee“, erklärt Amberger. Die Gleitschutzblöcke wurden von den Arbeitern der Wildbachverbauung im Tal zusammengebaut, mit dem Helikopter in das unwegsame Gelände verfrachtet und dort eingebaut. Auch Bürgermeisterin Claudia Kubelka machte sich vor Ort ein Bild vom spektakulären Einsatz. „Die technischen Arbeiten am Projekt werden noch heuer weitgehend fertig, die Pflegearbeiten am Schutzwald werden indes noch einige Jahre in Anspruch nehmen“, resümiert Amberger.