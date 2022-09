Annaberg: Startschuss für Schutzbau

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

An der Halterlahn – eine der potenziell gefährlichsten Lawinenstellen Niederösterreichs – sind viele historische Lawinenabgänge dokumentiert. Der katastrophale Ausgang zweier Lawinenstürze (am 9.3.1896 und 31.3.1944) mit sechs Toten ist auf einem Marterl an der Bundesstraße nächst dem Ausschüttungsort der Lawinen festgehalten. 1952 wurde die B 20 bis zu 4,5 Metern hoch verschüttet.

Jetzt erfolgte der Spatenstich für eine neue Lawinenschutzmaßnahme. 1953 bis 1962 hat die Wildbach- und Lawinenverbauung hier Maßnahmen, so genannte „Schneebrücken“, errichtet. Der Bannwald kann heute seine Schutzfunktion nur mehr eingeschränkt wahrnehmen, Klimawandel und Eschensterben tragen dazu bei. Die Bestände werden nun durch klimafitte Bäume verjüngt.

