Lebensqualität in Region verbessern

Die LEADER-Region Mostviertel-Mitte hat einen bedeutenden ersten Schritt gesetzt, um ihren Zielen entsprechend, die Lebensqualität in der Region zu verbessern. In der ersten Sitzung des Projektauswahlgremiums für die Förderperiode 2023 bis 2027, die am zweiten Oktober in Kirchberg an der Pielach stattfand, wurden zukunftsweisende Entscheidungen getroffen.

Der LEADER-Verein aus 39 Gemeinden kann in den kommenden fünf Jahren auf Fördermittel in Höhe von 2,8 Millionen Euro zurückgreifen. „Dieser Betrag wird dazu verwendet, innovative Projekte zu unterstützen, die die lokale Entwicklungsstrategie der Region fördern“, erläutert dazu LEADER-Obmann Anton Gonaus. Die ehrenamtlichen Mitglieder des Projektauswahlgremiums haben dabei die Aufgabe, jedes vorgeschlagene Projekt sorgfältig auf seine Beiträge zu diesen Entwicklungszielen hin zu prüfen.“

Das Projektauswahlgremium, bestehend aus Vertretern der Öffentlichkeit und des zivilgesellschaftlichen Lebens in der Region, hat diesmal vier Projekte zur Fördereinreichung freigegeben. Zusammen haben die zur Umsetzung kommenden Projekte ein beeindruckendes Gesamtinvestitionsvolumen von rund 670.000 Euro, wobei unterschiedliche Fördersätze angewendet werden, um sicherzustellen, dass die finanziellen Mittel effizient und zielgerichtet eingesetzt werden.

„,Regional handeln, weiter denken' ist das Motto der Region, dementsprechend stehen die Jugend und unsere natürlichen Ressourcen besonders im Fokus. Dazu passt ein neues Kooperationsprojekt mit der Region rund um Melk, im Zuge dessen in den Gemeinden Loosdorf und Schollach aufsuchende Jugendsozialarbeit installiert werden soll“, führt er weiter aus.

Kleinregion Traisen-Gölsental begleitet die Kindergartenoffensive des Landes

Ein weiteres Projekt, das grünes Licht für die Förderantragstellung erhalten hat, ist die Erweiterung des Hochlagenobst-Sortengartens im Naturpark Ötscher Tormäuer. Gonaus: „Dieses Vorhaben unterstreicht das Engagement der Region für die Erhaltung ihrer natürlichen Ressourcen und die Förderung der Biodiversität.“

In der Kleinregion Traisen-Gölsental ist geplant, die Kindergartenoffensive des Landes Niederösterreich mit Beratungen und Ausbildungen zu begleiten, um die Qualität der frühkindlichen Tagesbetreuung in der Region sicherzustellen und den Kindern optimale Entwicklungschancen zu bieten.

„Das vierte Projekt zielt darauf ab, die touristische Wertschöpfung in der Region zu steigern, indem Gruppenangebote von unterschiedlichen regionalen Anbietern gemeinschaftlich vermarktet werden. Herzstück wird eine moderne, für Internetsuchmaschinen optimierte Website sein, auf der Pakete für Busreisen, Vereins- und Betriebsausflüge einfach gebucht werden können. Mit an Board werden unter anderem das Stift Lilienfeld, die Steinschaler Naturhotels, Austria Guides und Naturvermittler, das Geschirrmuseum in Wilhelmsburg, der Weiße Zoo in Kernhof, die Wollwerkstatt in Texing, der Straußenhof Halmer Oberndorf oder der neue Dirndl-Lehrpfad der Familie Fuxsteiner sein“, schildert indes LEADER-Managerin Petra Scholze-Simmel.

Mit diesem ersten Schritt in der neuen Förderperiode bekräftigt die LEADER-Region Mostviertel-Mitte ihr Engagement für eine nachhaltige Entwicklung, die auf lokalen Bedürfnissen und Stärken aufbaut.