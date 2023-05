Die starke Stimme aus St. Veit

Ihr Alter ist „ihr Geheimnis“, betont Sheila Fernandez. Nur so viel: Die Liebe zur Musik begleitet sie schon von Kindheit an.

„Damals habe ich zu den Schallplatten meines Vaters mitgesungen“, erinnert sich die gebürtige Philippinin, die heute in St. Veit lebt. Mit neun Jahren war sie bereits - von Manila ausgehend - regelmäßig auf Gesangswettbewerben in ihrer Heimat unterwegs. „Meine Nachbarin hat mir dafür immer wieder neue Kleider genäht“, weiß sie noch. 1993 sang sie im Hotel Sheraton in Peking. Dort lernte sie den St. Veiter Oliver Kerschner kennen und lieben. Die beiden heirateten und Fernandez verlegte ihren Lebensmittelpunkt nach Österreich. Eins war für sie klar: Singen wollte sie aber weiter. „1999 habe ich an diverse Plattenfirmen Demobänder geschickt. Sony Music hat mich darauf hin an die Popformation Unique II weiter vermittelt. Mit Unique II entstanden zwischen 1999 bis 2003 diverse Singles und drei Alben – unter anderem der Top 10 Hit ,Forever' im Jahr 2000“, erzählt sie.

Fernandez spielte Tina Turner in der Show „Tina - Simply the best“

Von 2004 bis 2007 war sie als Sängerin mit der Top-40-Coverband „Life Brothers“ in Österreich, Deutschland und der Schweiz unterwegs. Ihre Karriere in der neuen Heimat setzte sich fort. Von 2008 bis 2017 sang sie als Gaststar in diversen Formationen. „Dazwischen habe ich immer wieder eigene Songs geschrieben, die ich mit meiner Band auf die Bühne gebracht habe. Im Sommer 2018 sind wir unter anderem beim Salettl in Lilienfeld aufgetreten“, berichtet sie weiter. Die Karriere ging bergauf. 2018 bis 2019 hat sie sogar die Rolle der Tina Turner in der Rockshow „Tina – Simply the best“ übernommen. Höhepunkt war der Auftritt zu Silvester 2019 am Rathausplatz in Wien.

Ihr Mann war einer der Produzenten von Unique II. „So haben wir uns kennengelernt. Wir schreiben und produzieren bis zum heutigen Tag immer noch eigene Songs, weil es uns einfach Spaß macht“, betont Fernandez. Aktuell singt sie bei Rock in Peace (www.rip.band). „,Rock in Peace' ist eine Formation, die ausschließlich Songs von verstorbenen Künstlern bringt. Diese Show ist in der Corona-Zeit entstanden und wir hatten sogar zwei TV-Auftritte bei ,Vera'. Momentan sind wir wieder regelmäßig unterwegs“, lässt sie wissen.

Die nächsten Auftritte von Fernandez sind am 3. Juni auf Schloss Weitra, am 24. Juni am Donauinselfest auf der GÖD-Bühne und am 7. Juli tritt sie bei einem Open-Air-Festival in Gänserndorf auf. Fernandez Ziele für die Zukunft sind klar: „Weiter gute Musik schreiben, im eigenen Tonstudio in St. Veit/Gölsen aufnehmen und dabei viel Spaß haben!“





