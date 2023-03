37 Freiwillige bei Blutspendeaktion

Wer Blut spendet, rettet Leben. Ob Unfall oder Operation: Jeder kann in die Situation kommen, plötzlich auf eine Blutspende angewiesen zu sein. Die Rotkreuz-Bezirksstelle Lilienfeld-St. Aegyd lud daher zu einer Blutspendeaktion. Diese fand im Saal der Stadtgemeinde Lilienfeld statt.

Gemeinsam mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Blutbank St. Pölten sorgte das Rote Kreuz für optimale Betreuung und einen reibungslosen Ablauf. 37 Personen, darunter auch elf Schülerinnen und Schüler der Landesberufsschule Lilienfeld, stellten sich in den Dienst der guten Sache, um ihren Lebenssaft zu spenden. Besonderen Dank sprach das Rot-Kreuz-Team Bernhard König aus, der bereits zum 40. Mal gespendet hat, aber auch bei allen anderen Spenderinnen und Spendern, die mit ihrer Blutspende maßgeblich dazu beigetragen haben, Menschen in Notfallsituationen das Leben zu retten.

Die nächste Gelegenheit, Blut zu spenden, ist am 4. Juli im VELO in Türnitz in der Zeit von 16.30 bis 19 Uhr.

