Spatenstich für elf neue Wohnungen in Rohrbach

„Insgesamt werden es elf Wohneinheiten sein, die in Miete vergeben werden,“ erklärte WET-Geschäftsführer Christian Rädler. Die WETgruppe/Gebau-Niobau aus Mödling plant am Areal der abgerissenen Seniorenwohnhausanlage in der Rohrwiesenstraße 10 die Errichtung der neuen Wohnhausanlage nach modernem ökologischen Standard in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. „Wir bauen heute für das Niederösterreich von morgen. Aus der Überzeugung, dass Klima- und Umweltschutz nicht nur mit Blick auf die Zukunft, sondern auch für die heutige Lebensqualität unzählige Vorteile bringen, will die WETgruppe mit gutem Beispiel vorangehen und ökologisches Bauen zur Selbstverständlichkeit werden lassen“, betonte Rädler im Beisein von Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister vor Bundesrätin Sandra Böhmwalder, Bürgermeister Karl Bader, Architekt Othmar Krupa und Leopold Metzinger vom gleichnamigen Generalunternehmer Gebrüder Metzinger GmbH sowie zahlreichen Vorstandsmitgliedern und Gemeinderäten.

Mit Mitteln der NÖ Wohnbauförderung errichtet die WETgruppe in der Rohrwiesenstraße 10 eine Wohnhausanlage bestehend aus elf Wohneinheiten. Im Frühjahr 2025 soll die moderne Wohnhausanlage fertiggestellt sein. Foto: WETgruppe Gebau/Niobau

Für die optimale Raumtemperatur in den Wohnungen, mit Wohnnutzflächen von ca. 42m² - 76m², sorgt eine Fußbodenheizung. Die Wohneinheiten verfügen über Freiflächen wie Balkon, Loggia oder Terrasse mit Eigengarten und haben ein bis zwei zugewiesene Abstellplätze im Freien.

Baubeginn Mitte September 2023 - Schlüsselübergabe voraussichtlich Frühjahr 2025

„Leistbares Wohnen soll in Rohrbach weiterhin möglich sein, daher errichtet die WETgruppe diese Anlage mit Mitteln der NÖ Wohnbauförderung auf diesem Grundstück“, erklärte Wohnbau-Landesrätin Teschl-Hofmeister und betonte: „Wir werden weiter gute Projekte bauen, denn soziales Wohnen ist ein Grundbedürfnis des Lebens.“

Seine Freude über den erfolgten Spatenstich drückte auch Bürgermeister Karl Bader anlässlich der Feierstunde aus: „Das Projekt Seniorenwohnhausanlage war in den 1990ger-Jahren ein tolles Konzept. Doch die Anlage war nicht mehr zeitgemäß. Es war notwendig, das zu überarbeiten und weiter zu entwickeln.“ Dazu betonte er: „Wir haben mit diesem Bauträger schon über 200 Wohnungen gebaut und dank jahrelanger Erfahrung, enger Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich und dem nötigen Verständnis für die Wünsche der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner schafft die WETgruppe als größter gemeinnütziger Bauträger des Landes maßgeschneiderte Wohnlösungen nach dem Prinzip der Gemeinnützigkeit.“

Baubeginn ist Mitte September 2023. Im Frühjahr 2025 sollten die Bauarbeiten abgeschlossen sein und die Schlüsselübergabe an die Mieter erfolgen. Nähere Auskünfte sind im Bauamt der Gemeinde Rohrbach unter 02764/2334-14 bei Sebastian Stritzl erhältlich oder Magda Rädler von der Wetgruppe unter 0699/ 11574890.