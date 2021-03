Kollision am Montagmorgen in Kleinzell: Ein Lenker aus dem Bezirk verlor aufgrund der rutschigen Fahrbahn am Weg in die Kalte Kuchl die Kontrolle über sein Auto; sein Pkw rammte einen entgegenkommenden Firmenwagen aus dem Bezirk Neunkirchen. Dieser wurde in den Straßengraben der L 133 gestoßen. Beide Lenker blieben unversehrt. Die Freiwillige Feuerwehr Kleinzell nahm die Fahrzeugbergung vor.