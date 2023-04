Gehirngerechtes Lernen in Ramsau

„Was hilft bei Lernschwäche in Mathematik?“. Diese Frage stellt sich so mancher Elternteil. „Fußballspielen“ könnte die Antwort von Katharina Schmidt lauten. Aber so einfach ist es mit Fußball dann doch nicht. „Ich muss das Kind gut kennenlernen, das ist die Voraussetzung für Lernerfolge“, sagt Schmidt. Sie ist „Coach für gehirn-gerechtes Lernen.“ Und gehirn-gerechtes Lernen heißt an eine bestehende Erfahrung anknüpfen. An etwas, das Freude macht und Neugierde weckt. „Das würde ich bei einem kostenlosen Erstgespräch mit dem Kind und seiner Familie herausfinden“, erklärt sie.

Nachhilfe mit Sinn

Zurück zur Lernschwäche in Mathematik: Das Kind liebt tatsächlich Fußball. „Bei jedem Fußballspiel würde ich ihm eine originelle Geschichte über einen Mathematiker erzählen und bald ist Mathematik für das Kind positiv besetzt und das Lernen fällt leicht“, erläutert sie. Das funktioniert auch mit anderen Lieblings-Objekten eines Kindes, wie mit dem Geruch einer Frucht. Schmidt: „Eines meiner Lernkinder hat Probleme mit der Rechtschreibung. Ich habe herausgefunden, das Kind liebt den Geruch von Zitronen“. Bei jeder Übung stand nun ein Stift mit Zitronenduft dabei. Und dann war der Stift auch am Tag der Schularbeit mit dabei. Ergebnis: Die Schularbeit war fehlerfrei. „Der Duft der Zitrone diente als so genannter ,Lernanker‘“, führt sie aus.

Methode ist für diverse Lernschwächen anwendbar

Diese Methode ist auch bei anderen Lernschwächen wie im Lesen, Schreiben oder in Fremdsprachen anwendbar. Voraussetzung ist jedoch, die Vorlieben des Kindes zu kennen. Schmidt verwendet dafür ABC-Listen, zu jedem Buchstaben gibt es einen spontanen Einfall. Ein Beispiel: Überschrift „Hobby“. Beim Buchstaben T schreibt das Kind „Titanic“. Katharina Schmidt: „Wir haben gemeinsam einen Kurzfilm über die Titanic angeschaut. Das Kind hat dann eine Nacherzählung geschrieben. Und ich hatte meinen Lernanker.“ Die Methode des gehirn-gerechten Lernens stammt von Vera F. Birkenbihl, einer deutschen Trainerpersönlichkeit, deren Erfolge nicht zuletzt darin bestanden, weil sie ihre Methoden selbst entwickelte und ständig neue Themen erschloss.

Viele kennen ihre Methode zum Erlernen von Fremdsprachen, auch ihre Anti-Ärger-Strategien oder eben auch das gehirn-gerechte Lernen. Bis zum Schulalter lernen die Kinder durch Beobachten, Nachahmen, durch eigene Erfahrung. „Im Schulunterricht“, so sagt Katharina Schmidt, „wird der umfangreiche Lernstoff für manche Kinder zu schnell durchgenommen, die Zeit, auf jedes Kind einzeln einzugehen, bleibt oft nicht.“ Defizite entstehen, wie Blockaden, Motivationslosigkeit. Schmidt hat eine Ausbildung als Sozialpädagogin. Sie lebt mit ihrem Mann Jakob, der als Erlebnispädagoge arbeitet, und ihren zwei Kindern, der sechsjährigen Tabea, und dem vierjährigen Niklas seit Kurzem in Ramsau. Sie liebt es, hier zu wandern und nützt diese Inspiration für das Abenteuer Wissen.

Mehr zur ihrer Arbeit findet man unter https://www.abenteuer-wissen.at.

