Im Laufe des vergangenen Jahres wurde den Sponsoren das Programm der NSG vorgestellt, wonach der soziale Aspekt und der Teamgeist neben dem Sportlichen in den Vordergrund gestellt wurden.

Die äußerst positive Resonanz hat die Funktionäre der NSG sehr angenehm überrascht, somit konnten 146 Trainingsgarnituren und 16 Garnituren Dressen angeschafft werden! Neben einer einheitlichen Erscheinung ist somit auch ein Werbeeffekt garantiert.

Der Termin im Oxenstall des Guts Landsthal wurde von der NSG nicht nur genutzt um „Danke“ zu sagen, auch konnten die Trainer und Funktionäre den Sponsoren persönlich vorgestellt werden.

Das nächste große Treffen wird im Laufe der Frühjahrsmeisterschaft stattfinden, wo ein Gruppenfoto mit allen Spielern, Trainern und natürlich den Sponsoren gemacht wird.

Sehr herzlich möchten wir uns auch bei den leider nicht Anwesenden bedanken, bei

Harald und Brigitte Fischer von Fischer & Kral ProduktionsgesmbH

Martin Völker von der Völker GmbH Personalbereitstellung

Dr. Leopold Markus und Gerhard Eberl von der INDAT Modellbau Formenbau Werkzeugbau GmbH

Andreas Frühwirth und Peter Fennes von der Niederösterreichischen Versicherung

Erich Lux von der Josef Lux und Sohn Baumeister GmbH,

Reinhard Farcher vom ElectronicPartner Farcher,

Anton Lechner von der gleichnamigen Transportfirma aus St. Veit

DI Alexander Kreihansel von Kalczyk & Kreihansel Ziviltechnikergesellschaft für Bauwesen GmbH und bei

DKfm. Leonhard Merckens von der Hirschalm GmbH



Am Foto:

Am wichtigsten in der ersten Reihe als Vertreter für alle Spieler

Christoph, Leonie und Tobias



In der zweiten Reihe unsere Sponsoren:

Stefan Bader von der Hans Zöchling GmbH,

Wolfgang Schindlecker von der METAGRO Edelstahltechnik AG

Albert Pitterle der Bürgermeister von Hainfeld

Hans Gastegger, Bürgermeister von St. Veit

Hermine Dangl, Geschäftsleiterin der Raiffeisenbank Traisen- Gölsental

Karl Bader, Bürgermeister in Rohrbach und Bundesrat

Manfred Bichler von der Manfred Bichler Transporte GmbH

Michael Thür von Mode & Trends Thür

Ibrahim Türkoglu, Malermeister der Türkoglu & Toprakci OG

Bernhard Schaffhauser- Coskun von Pittel+Brausewetter Holding GmbH



In der dritten Reihe von der NSG Raika Gölsental

mit der Nummer 14 Thomas Wachter, Initiator der Aktion

Gerhard Sindl; Jugendleiter von Hainfeld und Trainer

Herbert Kahrer Jugendleiter von Rohrbach und Trainer

Thomas Janisch, Kassier

Karl Eckel, Schriftführer

Wolfgang Sperl, Sektionsleiter des SC Fischer Hainfeld

Hannes Pichler, Obmann des USC INDAT Rohrbach

Patrick Bruche, Tormanntrainer

Lukas Mayrhofer, Spieler in der U 16

Martin Fischer, Trainer

Mario Fessel, Trainer

Leopold Mayrhofer, Jugendleiter von St. Veit und Trainer

Robert Laimer, Trainer