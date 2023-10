111 gereimte Witze in Mitterbach präsentiert

Peter Wenzel stellte der Alten Gerberei in Mitterbach sein zweites Buch vor. War sein erstes Werk „Es war einmal in Mitterbach“ eher von geschichtlicher Natur, so ist sein zweites Buch ausschließlich der Heiterkeit gewidmet.

Diese vergnügliche Sammlung von 111 gereimten eleganten Witzen überrascht mit ihren gelungenen Pointen und lässt den Leser schmunzeln. Einige Gedichte, vorgetragen von Reinhold Weber, Robert Ivancich und vom Autor sowie einige Musikstücke versetzten die Gäste in fröhliche Laune.

Das Buch ist beim Autor (0680/2304345), beim Informationsbüro am Dorfplatz sowie im Gasthaus Rauscher erhältlich, ebenso im Kral-Verlag und im Buchhandel.