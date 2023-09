Ramsauer schrieb Buch über den Dialog

„Ich war früher ein leidenschaftlicher Diskutierer. Es war mir wichtig, recht zu haben“, sagt Benno Kapelari, einer der beiden Autoren des Buches „Dialog – Kraft der Veränderung: Vom Gelingen unserer Beziehungen“.

Heute ist der Ramsauer Lebens- und Sozialberater und bezeichnet Dialog als das qualitative Gegenstück zur Diskussion.

Er erklärt: „Der Dialog ist die Möglichkeit, anders miteinander zu reden, den anderen als gleichwürdig anzuerkennen, sich auf den Partner einzustellen, ihm zuzuhören, ihn vorurteilslos wertzuschätzen“. Das Wichtigste sei, „Verbindungen wachsen lassen“. Der „Dialog-Partner“ kann Kind oder Elternteil sein, der Lebenspartner, der Freund, die Freundin, der Chef, der Arbeitnehmer, kann aber auch eine Gruppe sein. „Dialog ist lernbar“, weiß Benno Kapelari. Wie auch Jutta Wieser, die zweite Autorin dieses Buches. Die Südtiroler Radiojournalistin lernte Benno Kapelari bei einem Seminar kennen und besuchte mehrere Seminare der Dialogakademie unter der Leitung von Kapelari und seiner Frau Maria. Wieser sagte später: „Der Dialog hat meine Beziehung gerettet“. Drei Jahre haben die beiden ihre Erfahrungen dokumentiert und mit Geschichten und Bildern zu einem Buch vereint. Benno Kapelari betont: „Es ist kein Lehrbuch, es sind Beispiele aus dem Alltag , die zeigen sollen, dass es uns nicht anders geht als vielen anderen Menschen“. Es ist ein Buch mit Anregungen und Ermutigungen, den Dialog zu erkunden, einem Satz des Philosophen Martin Buber folgend: „Der Mensch wird erst am Du zum Ich“. Die beiden stellen ihr Werk am 3. Oktober um 19 Uhr im Kultursaal Hainfeld vor. Ein weitere Buchpräsentation findet im Hippolythaus St. Pölten am 5. 10. um 18.30 Uhr statt.