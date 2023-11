Autorin Smrzka stellte Gartenkrimi vor

Es war ein richtiges Heimspiel für die in Lilienfeld aufgewachsene und nun in Wien lebende Schriftstellerin. In entspannter Atmosphäre gab Barbara Smrzka einen lebendigen und anschaulichen Einblick in die Geschehnisse rund um die Gärtnerin Toni Schubert, der Hauptprotagonistin ihres ersten Krimis, die „Perle vom Wienerwald“. Die zwischendurch abgespielten Stücke der Gruppe „Square Waltz“ ergaben den perfekten Rahmen für den Roman, der dem Genre „Cosy Crime“ zuzuordnen ist. Die jazzige Wiener Weltmusik harmonierte sehr gut mit der etwas schrägen, aber liebenswerten Gärtnereifamilie Schubert.

Im Anschluss an die Lesung stand die Autorin den interessierten Zuhörern Rede und Antwort. So gab sie aufschlussreiche Einblicke in die Entstehungsgeschichte ihres Romans und erklärte, wie wichtig dabei die Unterstützung aus ihrem Freundeskreis war oder auch, wie sie ihren Verlag gefunden hatte.

Zweiter Band spielt im Mostviertel

Nicht beantwortet wurde bei der Veranstaltung allerdings aus verständlichen Gründen die Frage nach dem Mörder. Nur so viel sei verraten: In diesem Fall war es nicht die Gärtnerin!

In Arbeit ist laut Barbara Smrzka auch bereits der zweite Band der von ihr angedachten 4-Jahreszeiten-Gartenkrimiserie, der dieses Mal im Mostviertel und im Sommer handeln wird. Als Gastgeschenk wurde der Autorin von der neuen Bürgermeisterin Monika Feichtinger eine historische Kletterrose überreicht. Bei dieser handelte es sich um keine andere als um die Namensgeberin des Romans „Perle vom Wienerwald“.

Nach der Buchlesung hatten die Besucher noch die Möglichkeit, die am Büchertisch der Firma Kargl erworbenen Bücher signieren und den Abend bei einem kleinen Imbiss und netten Plaudereien gemütlich ausklingen zu lassen.