„Wir sind nur ein kleiner Ort, aber Friede, Solidarität und die Zukunft unserer Kinder liegen uns am Herzen“, teilen die Organisatoren mit. Am Sonntagabend wurde daher spontan ein Zeichen für den Frieden gesetzt und am Marktplatz ein Lichtermeer entzündet.

