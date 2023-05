Es wird knapp mit Medikamenten im Bezirk Lilienfeld

Der Medikamentenengpass österreichweit betrifft auch den Bezirk Lilienfeld. In Apotheken und Ordinationen kann es bei bestimmten Produkten zu Lieferschwierigkeiten kommen. Die NÖN hörte sich um.

Lieferengpässe bei Medikamenten entstehen, weil die meisten Arzneimittelhersteller aus Kostengründen nicht mehr in Europa, sondern fast nur noch in Asien produzieren. Manche Wirkstoffe werden nur noch an einem oder zwei Standorten weltweit produziert. Bei einem Produktionsausfall an diesem Standort kann es schnell zu weltweiten Lieferschwierigkeiten kommen, sei es aufgrund eines nicht verfügbaren Rohstoffes oder Verpackungsbestandteils oder einer technischen Störung. Aber auch die Lagerung von Arzneimitteln erfolgt immer mehr an wenigen Standorten im Ausland.

Eine Betroffene ist Helene Böhm-Swatonek von der Waldapotheke Hohenberg. Sie weiß: „Auch wenn Lieferengpässe leider schon seit Jahren immer wieder auftreten, sind sie als negative Folge der Globalisierung ein zunehmendes Problem, das nicht nur auf Österreich beschränkt ist. Allerdings spielen die vergleichsweise niedrigen Arzneimittelpreise in Österreich auch eine Rolle. Hersteller liefern bevorzugt in Länder mit höherem Preisniveau wie Deutschland oder die Schweiz.“

Hinzu kommt, so Böhm-Swatonek, „dass nach zwei Jahren mit umfassenden Hygienemaßnahmen und wenigen Kontakten im vergangenen Herbst und Winter Erkältungen und andere Infekte ,,nachgeholt' wurden, vor allem bei Kindern.“ Dies führt zu einem erhöhten Bedarf an Medikamenten, die in den letzten beiden Jahren weniger gefragt waren.

Die Apothekerkammer spricht sich laut Böhm-Swatonek dafür aus, wieder verstärkt Arzneimittel und Medizinprodukte in Europa herzustellen, um die Abhängigkeiten in der Arzneimittelproduktion vom asiatischen Raum zu minimieren und die Produktion flexibler auf den Bedarf hierzulande anpassen zu können – gerade bei so wichtigen Medikamenten wie Antibiotika. „Hier sollte auf europäischer Ebene eine Lösung gefunden werden, da dieses Problem alle EU-Länder gleichermaßen betrifft“, meint sie.

Wir telefonieren täglich mit anderen Apotheken, um für unsere Kunden die Versorgung zu gewährleisten. Helene Böhm-Swatonek, Apothekerin der Waldapotheke Hohenberg

Um beste Betreuung ihrer Kunden ist sie stets bemüht: „Wir telefonieren täglich mit anderen Apotheken, um für unsere Kunden die Versorgung zu gewährleisten. Manchmal ist auch noch ein Medikament in einer anderen Apotheke lagernd, aber wir sitzen alle im selben Boot. Die Lieferengpässe betreffen auch unsere pharmazeutischen Großhändler, die die begrenzte Anzahl an Medikamenten kontingentieren, um Hamsterkäufe zu verhindern“, erklärt sie. Im Idealfall steht ein wirkstoffgleiches Medikament (Generikum) zur Verfügung, auf das man ausweichen kann. Eine weitere Möglichkeit ist, das Arzneimittel im Ausland zu beschaffen. „Wir investieren täglich viel Zeit in die Suche nach gleichwertigen Lösungen. Falls das nicht möglich ist, suchen wir gemeinsam mit dem behandelnden Arzt nach einer Lösung“, führt die Apothekerin weiter aus.

Alternativen sind aber nicht in allen Fällen möglich. „Schilddrüsenhormone können wir nicht ersetzen, ein Kind mit Scharlach braucht ein Antibiotikum. Wir werden antibiotische Säfte und Kapseln magistral in unserem Apothekenlabor herstellen, sobald die nötigen Wirkstoffe verfügbar sind. Ich erlebe aber auch eine Renaissance heimischer Arzneipflanzen. Heilkräuter bekommen wir uneingeschränkt, traditionelle Rezepturen sind jederzeit herstellbar. Ein Besinnen auf die wertvollen Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, erscheint mir in allen Lebensbereichen notwendig und der Gesundheit förderlich“, meint sie.

Die meisten Kunden, so Böhm-Swatonek, würden Verständnis für die Situation zeigen. „Ein Ausweichen auf Generika ist noch das geringste Problem, leider müssen sie manchmal auch mit Wartezeiten von einigen Tagen bis Wochen leben“, sagt die Pharmazeutin. Sie empfiehlt, Medikamente des täglichen Bedarfs für ein Monat zu Hause vorrätig zu haben, nicht erst um ein neues Rezept zu gehen, wenn die letzte Tablette geschluckt ist. „Mich persönlich hat die Reaktion einer jungen Mutter im Nachtdienst sehr positiv überrascht: Ihr Kind hat einen antibiotischen Saft gebraucht, den ich nicht mehr hatte. Nach mehreren Anrufen in anderen diensthabenden Apotheken war ich in St. Pölten erfolgreich, dort gab es das benötigte Medikament. Als ich mich bei der Dame entschuldigt habe, dass sie dafür abends bis nach St. Pölten fahren muss, war sie wirklich dankbar, dass sie das Medikament für ihr Kind doch noch bekommt und nicht verärgert, noch so weit fahren zu müssen“, erinnert sie sich.

Ute Seidl von der Kronenapotheke Lilienfeld stellt ebenso fest, dass sich die Situation am Arzneimittelsektor bis jetzt nicht verbessert hätte. „Im Gegenteil, es sind nicht nur Antibiotika, die schwer bis gar nicht verfügbar sind, sondern auch viele andere Arzneien wie Augentropfen, Blutdruckmittel, Schmerzmittel“, zählt sie auf.

Auch sie ist bemüht, Alternativen zu finden, indem man eventuell auf andere Herstellerfirmen ausweicht oder man versucht, in einer anderen Apotheke die entsprechende Arznei noch zu besorgen. „Das klappt jedoch immer weniger“, merkt sie. Auch die Apothekerkammer sei bemüht. „Sie hat die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen, damit es den Apotheken gestattet wird, zum Beispiel antibiotische Säfte für Kinder selbst herzustellen“, erzählt sie. Denn dies ist mit 15. April offiziell ermöglicht worden.

Sollten jedoch gröbere Mängel an lebensnotwendigen Medikamenten auftreten, ist sowohl im niedergelassenen als auch klinischen Bereich Feuer auf dem Dach“. Herbert Haschkovitz, Allgemeinmediziner in Traisen

Auch Mediziner merken die Lieferengpässe. „Die Situation des heurigen Winters war schon spürbar und ich bin der Meinung, dass sich die Lage auch nicht bis zum nächsten Winter normalisieren wird“, meint Merten Gareiß, Allgemeinmediziner aus Hohenberg. Den Medikamentenengpass bestätigt auch Herbert Haschkovitz, Allgemeinmediziner aus Traisen. „Schon seit Dezember 2022 sind manche Arzneimittel gegen Erkältungserkrankungen teilweise nicht verfügbar. Auch bestimmte Antibiotikasäfte für Kinder sind seit Wochen schwer zu bekommen“, bedauert er. Es fehlen laut ihm rund 600 Arzneimittel, die manchmal nicht oder nur eingeschränkt verfügbar sind. Oft sind es auch bestimmte Packungsgrößen bzw. Dosierungen, welche nicht vorhanden sind. Auch er verweist auf die Problematik der Medikamentenproduktion im asiatischen Bereich und damit verbundenen Lieferschwierigkeiten. „Man muss die jetzige Situation annehmen und das Beste daraus machen. Sollten jedoch gröbere Mängel an lebensnotwendigen Medikamenten auftreten, ist sowohl im niedergelassenen als auch klinischen Bereich Feuer auf dem Dach“, befürchtet er.

Für das Landesklinikum Lilienfeld gibt es derzeit keine in der Patientenversorgung bemerkbaren Engpässe. „Durch die ausgezeichnete Bevorratung der Anstaltsapotheke des Universitätsklinikums St. Pölten, die das Landesklinikum mitversorgt, sind aktuell keine Probleme in der Verschreibung bzw. Anwendung bemerkbar. Mit unseren Logistikzentren in St. Pölten und Wiener Neustadt garantieren wir eine ununterbrochene Liefersicherheit zur Versorgung unserer Kliniken und Pflege-Betreuungs- und Förderzentren. Diese Struktur mit medizinischen Gütern über die Logistikzentren bringt wesentliche Vorteile wie beispielsweise eine rasche Versorgung und große Lagerkapazitäten“, sagt Bernhard Schindlecker, Sprecher des Landesklinikums Lilienfeld.

Nicht so stark aktuell spürt Ulrike Scheuher, die Leiterin des Pflegeheims Türnitz, die Lieferengpässe: Wir werden von unseren Apotheken direkt versorgt und wenn eine Knappheit eintritt, dann bekommen wir Alternativmedikamente.“

Auch die Bezirks- bzw. Landespolitik ist um Verbesserung der Situation bemüht. „Um die Abhängigkeit von Medikamentenlieferungen zu reduzieren, haben wir uns im Arbeitsübereinkommen auf eine Betriebsansiedelungsoffensive mit Fokus auf Schlüsselindustrie wie der Medikamentenproduktion verständigt“, informiert dazu ÖVP-Bundesratsabgeordnete Sandra Böhmwalder.

