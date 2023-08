Photovoltaik-Anlagen für Ramsauer Mehrzweckhalle sind jetzt montiert

Photovoltaik (PV)-Anlagen auf Gemeindegebäuden: Dies wurde schon im Vorjahr vom Ramsauer Gemeinderat beschlossen. Aufgrund der langen Lieferzeiten der Materialien hat sich die Montage allerdings um fast ein Jahr verzögert. Doch nun werden Anlagen jeweils auf dem Dach der Turn- und Mehrzweckhalle mit 26 Kilowatt-Peak (kWp), dem Kindergarten mit 30 kWp und am Feuerwehrhaus mit 20 kWp montiert. Angefangen wurde bei der Anlage auf dem Dach der Turn- und Mehrzweckhalle, ehe in den darauffolgenden Wochen die Montage der anderen Anlagen folgt. Der Auftrag wurde mit einer Angebotssumme von 128.400 Euro brutto an die Firma ELOTECH GmbH & Co KG vergeben.

Die Anlagen werden im Rahmen einer Bürgerbeteiligung durchgeführt. „Bei diesem Sales-and-Lease-System kaufen die Bürger PV-Paneele und die Gemeinde kann dadurch die Anschaffung der PV-Anlagen leichter finanzieren“, informiert Ramsaus Bürgermeisterin Gertraud Steinacher (ÖVP). Den Bürgerinnen und Bürgern werde daraufhin jedes Jahr – aufgeteilt auf zehn Jahre – ein Anteil mit einer zweiprozentigen Verzinsung zurückbezahlt.

Für das Dach am Feuerwehrhaus wurde im Juni der Ankauf von zusätzlich 10 kWp durch PV-Paneele und einem Speichersystem von 20 Kilowattstunden mit einer Angebotssumme von 40.100 Euro brutto, ebenfalls für die Firma ELOTECH GmbH & Co KG aus Hofstetten-Grünau, beschlossen. Für das Speichersystem konnte eine Förderung von 10.085 Euro des Bundes und 20.000 Euro aus Mitteln des kommunalen Investitionsprogrammes für Gemeinden lukriert werden.

„Es freut mich, dass nun die Arbeiten zügig vorangehen und wir als Gemeinde hier einen Beitrag zum geforderten Klimaziel leisten können“, sagt Steinacher zu dem Projekt.