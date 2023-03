Lilienfeld & Mariazell: Skigebiete spürten Teuerungswelle und Wetter

Die Liftbetreiber hatten - trotz teils Schneefalls - keine leichte Wintersaison zu bewältigen, denn: Die wiederkehrenden milden Temperaturen haben sich auf die Gästezahlen negativ ausgewirkt.

Die diesjährige Wintersaison der Annaberger Lifte startete Mitte Dezember und endete mit 19. März. „Der Skibetrieb wurde in dieser Zeit nie eingestellt“, kann Karl Weber, Geschäftsführer der Annaberger Lifte, zufrieden behaupten. Die Gästezahlen sind zwar über den beiden ,Corona-Wintern‘, jedoch noch nicht am Niveau der Winter davor“, stellt Weber fest und meint: „Vor allem die sehr warmen Temperaturen und Wetterkapriolen in den Weihnachtsferien haben doch den einen oder anderen Wintersportler von einem Besuch unseres Skigebietes abgehalten.“ Positiv hebt er hervor, dass dafür in dieser Saison zum ersten Mal die Zipline Annaberg auch im Winter in Betrieb genommen werden konnte. Hohe Besucherzahlen wurden dafür an den donnerstags stattfindenden Tourgeherabenden auf der von den Liften betriebenen Anna-Alm gezählt, die an jenen Tagen länger für Besucherinnen und Besucher geöffnet hat. „An diesen Abenden wird ein Teil der Pisten von der Pistensperre ausgenommen und steht den Tourengehern bis 20.30 Uhr als Skiroute zur Verfügung“, erklärt Weber. Auch die NÖ-Card, mit der es eine ermäßigte Saisonkarte für die drei Skigebiete Annaberg, Gemeindealpe und Bürgeralpe gibt, wurde von den Gästen gut angenommen.

Der geplante Saisonauftakt des Sommerbetriebs ist am 27. Mai geplant. „Ab dann stehen,Nikis Almabenteuer’ inklusive aller Spiel- und Spaßstationen, der Lift- sowie der Zipline-Betrieb, der Mini-Bikepark sowie der Motorik-Parcours zur Verfügung“, kündigt Weber an. Und er verrät bereits, dass es außerdem einen Radverleih geben wird, bei dem die Gäste Kinder- und E-Bikes ausleihen können.

Die Skisaison 2022/23 war auf der Mitterbacher Gemeindealpe eher durchwachsen. Das milde Wetter ließ den Schnee schmelzen, dennoch genossen die Gäste die Tage mit idealer Schneelage. Foto: Fred Lindmoser, fred lindmoser - <?ZE?>fred@lifepictu

Die Wintersaison auf der Gemeindealpe Mitterbach lief von 17. Dezember bis 19. März. An insgesamt 77 Betriebstagen durften die NÖ Bahnen als Betreiber 22.100 Gäste begrüßen.

„Aufgrund des sehr warmen Wetters war auch die Wintersaison bei unserer Gemeindealpe Mitterbach durchwachsen“, stellt Katharina Heider-Fischer, Sprecherin der NÖ Bahnen, fest. Von 6. bis 8. Jänner waren die Seilbahnen witterungsbedingt sogar für den Wanderbetrieb geöffnet. In dieser Zeit waren nur das „Kinderland“ sowie der Übungslift für den Skibetrieb offen. „Im restlichen Jänner sowie in den Semesterferien war das Wetter ausgezeichnet und die Auslastung dementsprechend gut“, sagt sie. Dennoch: Die witterungsbedingt fehlenden Betriebstage konnten bis zum Saisonende nicht mehr kompensiert werden und das Fahrgast-Niveau vor Corona nicht erreicht werden.

„Jazz am Berg“ lockt am 17. Juni zum Terzerhaus

DasTerzerhaus auf der Gemeindealpe betreiben seit dieser Wintersaison Gerhard und Kevin Bauer aus Traisen. Diese hießen die Gäste zum Saisonstart am 17. Dezember mit einem großen Ski-Opening willkommen. Bis zum Auftakt der Sommersaison am 13. Mai finden auf den Anlagen der Gemeindealpe diverse Instandhaltungsarbeiten statt. „Am Ausbau der Attraktionen arbeiten wir und prüfen gerade neue Ideen“, lässt Heider-Fischer wissen. Auch heuer erwarten die Gäste zahlreiche Highlights wie beispielsweise das Event „Jazz am Berg“ am 17. Juni. Und es wird wieder das attraktive Kombiangebot mit der Mariazellerbahn geben, das eine ermäßigte Bahn- und Mountaincartfahrt beinhaltet.

Auch Johann Kleinhofer, der Geschäftsführer der Mariazeller Bürgeralpe, blickt auf eine holprige Wintersaison zurück. Zwar sind in Mariazell die Lifte die gesamte Saison von 26. Dezember bis 19. März kontinuierlich durchgefahren. Allerdings spürten die Betreiber der Mariazeller Bürgeralpe die Auswirkungen der Teuerungswelle. Zumindest erklären sie sich so die sinkenden Gästezahlen im neuen Jahr. „Die Semesterferien waren noch sehr gut besucht, aber gegen Saisonende gab es eine spürbar abnehmende Gästeanzahl“, merkt Kleinhofer an. Die Mariazeller Bürgeralpe zählte während der Gesamtsaison 42.000 Besucherinnen und Besucher, unter die sich insbesondere viele Snowboarder reihen. „Der Trend geht in den letzten Jahren spürbar mehr zum Snowboarden hin, aber auch die Skitouren werden immer beliebter“, sagt Kleinhofer. Auch die NÖ-Card wurde von den Gästen gut in Anspruch genommen.

Besucher dürften sich aber jetzt schon auf ein umfangreiches Sommer-Angebot freuen. Fünf Konzerte sind geplant, unter anderem als Highlight mit der Band „Die Seer“. Ein neues Kinderprogramm mit einem Orientierungsspiel soll es ebenso geben. Und noch mehr hat die Mariazeller Bürgeralpe ab Sommer zu bieten: Kleinhofer verrät, dass „gegenwärtig die Errichtung eines Kletterparks für Kinder voll im Gange ist.“

