Die Coronakrise sorgte für ein jähes Ende der Hochwasserschutz-Baustelle in Schrambach-Stangental, die Errichtung der Mauer am rechten Traisenufer in Perlmoos musste eingestellt werden. Mit Lockerung der Maßnahmen wurde nun der Weiterbau eingeläutet — unter strengen Corona-Vorkehrungen. Diese reichen von organisatorischen Maßnahmen zum Trennen von Arbeits- und Aufenthaltsbereichen über Desinfektions- und Reinigungsmaßnahmen sowie das Verwenden von Schutzausrüstung bis hin zu Baustellenanlieferungen mit kontaktloser Übergabe.

„Ab 27. April werden die Beton-Fertigteile für Schrambach, linkes Ufer im Bereich der Häuser Familie Breitler bis Familie Reiter, geliefert“, kennt Bürgermeister Wolfgang Labenbacher den weiteren Zeitplan. Dabei steht ein spektakuläres Schauspiel ins Haus. Die Fertigteile müssen nämlich mittels Kran der Firma Trost vom rechten Ufer aus auf die linke Flussseite gehoben und versetzt werden. „Das geht wegen der Häuser und keiner vorhandenen Zufahrt nicht anders“, weiß Ortschef Labenbacher.

Weiters soll die Baufirma Gebrüder Haider ab 27. April mit dem Aufschütten des Dammes im Bereich Anwesen Steigenberger Richtung Brunnenfeld beginnen, um Schutz für das Siedlungsgebiet am Brunnenfeld zu gewährleisten.

Insgesamt geschehe, so Labenbacher, in puncto Flutenschutz heuer viel — und zwar im Bereich Krankenhausbrücke, Stangentalstraße und Betriebsgebiet Perlmoos.