Im Spital endete die Wanderung für einen 28-Jährigen aus Atzenbrugg am Sonntagnachmittag.

Der junge Mann war mit einer Wandergruppe von rund zehn Personen am Muckenkogel unterwegs. Im Bereich des „kleinen Wasserfallsteigs“ stürzte er beim Abstieg über steiles Gelände ab und blieb verletzt oberhalb des „großen Wasserfalls“ liegen.

Vier Bergretter und eine Bergretterin waren in kurzer Zeit am Einsatzort. Der Verletzte wurde mittels Taubergung vom Team des Notarzthubschraubers „Christophorus 15“ geborgen und in das Landesklinikum St. Pölten geflogen.